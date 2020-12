ASPIROT, Bertrand

À Montréal, le 6 décembre 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Bertrand Aspirot.



Il laisse dans le deuil sa fille Sandrine, son petit-fils Alexy, sa mère Elizabeth Castilloux, ses frères et ses soeurs: Martin, Fernand, Elizabeth, Claude, Claudine, Ghislaine, Ghislain et Guy ainsi que plusieurs parents et amis.



La famille recevra les condoléances le mardi 15 décembre 2020 de 14h à 15h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 av. Beaumont à Ville Mont-Royal.



Une célébration aura lieu au même endroit à 15h30 et sera diffusée par webdiffusion à l'adresse suivante:



https://www.urgelbourgie.com/fr/

necrologie-avis-de-deces/

60910-bertrand-aspirot