DES ROCHES, Roger

À Longueuil, le 2 décembre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Roger Des Roches, retraité de la Ville de Montréal, époux de feu Mme Mariette Bergeron.



Il laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Richard), son petit-fils Joffré (Line) et ses deux arrière-petites-filles Kayla et Emy, son frère Marcel (feu Georgette), sa belle-soeur Germaine Bergeron ainsi que plusieurs autres parents et amis.



En raison des restrictions de la pandémie, la famille recevra les condoléances en privée au



LONGUEUIL, 450 443-6667

Propriétaire Robert Cenac



Au lieu des fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital Pierre Boucher seraient appréciés.