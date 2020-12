LÉPINE, Hubert

Au Centre d'hébergement Chevalier de Lévis de Longueuil, le 3 décembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Hubert Lépine, époux de Mme Monique Juneau, demeurant à Longueuil.



Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Michelle (Marc Bourdon), Sylvie (Philippe Kula) et Pierre (Caroline Leblanc). Il laisse également ses petits-enfants, Carol-Ann et Roxanne Bourdon, Valérie Kula, Jérémy et Sarah Leblanc-Lépine et il était le grand-père de feu Marc-André Bourdon. Il laisse aussi ses arrière-petits-enfants, Marina, Benjamin et Mateusz, ses frères et soeurs, Louise, Françoise (Michel), Suzanne (Claude), Marie et il était le frère de feu Lionel (feu Claudette), feu Colette (Attleo), feu Pierre (feu Rhonda) feu Claude (Suzanne). Sont aussi dans le deuil ses beaux-frères, et belles-soeurs, neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et plusieurs amis.



Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie. Il a été confié au salon funéraire





1500, RUE ST-PAUL NORD

FARNHAM J2N 2W8

Tél. : 450-293-4474 www.desourdy.ca