TASSÉ, Norbert

À Terrebonne, le mercredi 9 décembre 2020 est décédé, paisiblement entouré des siens, à l'âge de 88 ans, Norbert Tassé, époux de feu Denise Gagnon.



Il laisse dans le deuil ses filles Marguerite (Denis), Lise (Ronald), Lilianne (Alain) et Manon (Stéphane); ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, parents et amis.



La famille vous accueillera au complexe funéraire



le vendredi 18 décembre 2020 de 11h à 13h, suivi d'une cérémonie au même endroit.



Des dons à la Fondation canadienne du rein seraient appréciés.