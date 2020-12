MARCHAND, Claudette

À Lachenaie, le vendredi 4 décembre 2020 est décédée, à l'âge de 77 ans, Claudette Marchand, épouse de feu Jacques Joyal.



Elle laisse dans le deuil ses enfants Yannick (Carole Ferron), Caroline (Pierre Soulière) et Steve (Anne-Marie Marchand), ses petits-enfants Chanelle, Marylou, Xavier, Megane et Mickael, ses frères et soeur Louis-Georges, Pierre et Danièle ainsi que plusieurs autres parents et amis.



La famille vous accueillera au complexe funéraire



le samedi 19 décembre 2020 de 11h30 à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en l'église St-Donat.



Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.