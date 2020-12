PARENTEAU, Suzanne (née Parenteau)

C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de madame Suzanne Parenteau, épouse de monsieur Raymond Parenteau, au CHSLD Jeanne-Crevier, le 10 décembre 2020, à l'âge de 86 ans.



Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux filles, Josée (feu Jocelyn) et Suzie, ses petites-filles Ashling (Jeff), Shaina, Mikaela (Whit) et ses quatre arrière-petits-enfants, son frère Yvon Parenteau (Madeleine Parenteau), ses belles-soeurs : Rolande, Huguette (Guy Daneau) ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.



La famille recevra vos condoléances au :



549, SAMUEL-DE CHAMPLAIN

À l'est de Montarville

Sortie 19 de la Route 132 est

BOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6

cfpierretetreault@videotron.ca

Tél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941



le jeudi 17 décembre de 18 h à 21 h et le vendredi 18 décembre de 9 h 30 à 10 h 30. Les funérailles auront lieu le vendredi 18 décembre à 11 h en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville J4B 1X1.



L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, 25 personnes maximum. Le port du masque est obligatoire.

La famille tient à remercier le personnel dévoué du CHSLD Jeanne-Crevier pour leur soutien et les bons soins prodigués.

En sa mémoire, votre sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Jeanne-Crevier, 151 rue de Muy, Boucherville J4B 4W7.

fondationjeannecrevier.org