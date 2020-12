PARADIS, Johanne

À Saint-Charles-Borromée, le 7 décembre 2020, à l'âge de 65 ans, est décédée Mme Johanne Paradis, épouse de M. Jean-François Morel, demeurant à Lanoraie.



Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses frères, ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Marcellin Paradis (Huguette Rodrigue), Solange Paradis (feu Jean Bouchard), Hélène Paradis (Gilles Gagnon), Laurent Paradis (Raymonde Ouimet), Francine Morel (Patrice Paquette), Laurent Morel (Kathleen Estella Boughton), Bernard Morel et Elaine Morel (Christian Cardinal) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.



La famille accueillera parents et amis le jeudi 17 décembre de 19h à 21h et le vendredi 18 décembre dès midi au Complexe Funéraire



741, RUE NOTRE-DAME (ROUTE 138)

BERTHIERVILLE

www.ftheriault.com



Suivront les funérailles à 14h30 sur invitation en toute intimité en l'église de Ste-Geneviève-de-Berthier.



Veuillez noter qu'un nombre maximal de 25 personnes à la fois seront admises à l'intérieur du salon et de l'église, un registre des visiteurs est obligatoire ainsi que le port du masque afin de respecter les règles de Santé publique.