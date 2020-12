KAYEMBE, Nseka Tshihanda

C'est avec une tristesse immense que nous vous annonçons le décès soudain et inattendu de Nseka Tshihanda Kayembe survenu le 2 décembre 2020.



Il laisse dans le deuil ses deux filles Natacha et Lidia ainsi que son petit-fils Noah. Il manquera énormément aussi à sa famille élargie: Claire M. et ses filles Nathalie et Katerine. C'est aussi une perte énorme pour Krystyna K. ainsi que pour les autres membres de sa famille et ses nombreux collègues et amis dispersés à travers les cinq continents.



Étant donné la pandémie de COVID-19, l'assistance aux funérailles sera de taille réduite, adaptée aux circonstances actuelles et elles se dérouleront dans un respect strict du protocole sanitaire.



L'exposition aura lieu le 18 décembre 2020 de 9h à 13h, suivie d'un service à la chapelle du



CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES



4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGES

MONTRÉAL



L'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges suivra.



Nous vous invitons tous à envoyer vos pensées en signant le livre de condoléances virtuel:

https://www.dignitymemorial.com/

fr-ca/obituaries/montreal-qc/

nseka-tshihanda-kayembe-9932107