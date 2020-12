FOURNIER, Thérèse (née Berthiaume)

À Montréal, le 3 décembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Thérèse Fournier.

Elle laisse dans le deuil sa fille France, sa soeur Gisèle, son filleul Pierre Fournier, François et Lise Leblanc, Céline et Diane Côté, Robert Berthiaume, Sylvie Réhaume, Monique et Denis Moquin, Manon Fournier, François, Yvon et Linda Neägu, Diane et Michel Fournier, Denyse Carrier ainsi que plusieurs autres neveux et nièces.



La famille recevra vos condoléances le jeudi 17 décembre 2020 de 13h à 14h à l'église St-Jean-Vianney, 6421, 25e Avenue, Montréal, QC H1T 3L5. La cérémonie funéraire suivra à 14h au même endroit. L'inhumation aura lieu au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à une date ultérieure.



T. SANSREGRET