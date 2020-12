DULUDE, Louise

Le 27 novembre, à l'âge de 74 ans est décédée Louise Dulude.

Elle laisse dans le deuil sa fille Nicole (Donald), ses petits-enfants Claire et Mathieu, ses frères Claude et Robert ainsi que de nombreux parents et amis.

La famille accueillera leur proche sur invitation à :



LA MAISON DARCHE



933, BOUL. PÉRIGNY

CHAMBLY, QUÉBEC, J3L 5H5

Tél. 450 463-1900



La famille tient tout spécialement à remercier le personnel du CHSLD Michèle Bohec, et le personnel du CHUM.