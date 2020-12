DENEAULT, Onil



À Saint-Chrysostome, le 10 décembre 2020 à l'âge de 76 ans, est décédé M. Onil Deneault, époux de Diane Daoust.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Annie (Reynald Perth), Eric, Carine (Stéphane Desmarais), ses petits-enfants Gabriel, Antoine, Annabelle, Nathan, Philippe, Éliane, Soléï, ses frères et sa soeur : Hubert (Lucille), Laurent (Louisette) et Yolande (Bernard), ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles se tiendront en privé samedi le 19 décembre 2020.Un remerciement particulier au personnel de l'hôpital Anna-Laberge pour les bons soins prodigués à Onil.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la recherche sur le cancer.SAINT-CHRYSOSTOME, 450-826-3131