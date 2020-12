PASCAL, Gabrielle

À Montréal, le 6 décembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Gabrielle Pascal.



Elle laisse dans le deuil son époux monsieur André Smith ainsi que de nombreux amis.



Femme de coeur passionnée par l'enseignement et la littérature, Gabrielle a su partager et inspirer ses étudiants. Ses ouvrages, notamment sur Gérard de Nerval, Stehdhal et Albert Laberge ainsi que ses romans, ont été bien accueillis par la critique et ses lecteurs. Son enseignement à l'Université McGill, entre autres au "French Staff Course" dont elle a été la directrice, a contribué à la francisation du personnel.



Je voudrais remercier les membres du personnel du CHSLD St-Georges pour leur soutien et la qualité de leur service.