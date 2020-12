GIRARDIN, Nicole

À la Cité de la Santé de Laval le 30 novembre dernier est décédée Mme Nicole Girardin suite à une hémorragie cérébrale. Elle est allée rejoindre sa mère Fédora Gadbois et son père Paul Girardin.



Elle laisse dans le deuil son frère Patrick Ridyard, sa femme Françoise ainsi que ses nièces Stéphanie (Jean-François) et Gabrielle (Patrick), la famille de James Ridyard, Mary (Michel), Ann (Martial) et Robert (Carole), sa cousine Carole, sa tante Jeannine Demers ainsi que d'autres parents et amis.



Née le 20 octobre 1945 à ville Saint-Laurent Nicole a travaillé plus de 35 ans à l'hôpital du Lakeshore s'y faisant des amitiés profondes qu'elle a conservées toute sa vie. Merci à tous ceux qui ont illuminé sa vie de leur affection, de leur présence et de leur amitié.



Dû aux circonstances actuelles, les rituels auront lieu ultérieurement.