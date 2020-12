Corbeil, Jean-Pierre



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Jean-Pierre Corbeil, survenu le 8 décembre 2020. Âgé de 85 ans, il était le fils de feu Gabrielle Ethier et de feu Henri Corbeil.Il était reconnu comme étant un chanteur de grand talent, possédant une voix exceptionnelle, enveloppante, profonde et habitée d'une rare élégance.Il laisse dans le deuil Gisèle Boulanger et ses enfants: France (Nicolas), Sylvie (Michel), Michel (Marcia) et Gilles (Michel). Il laisse également pour le pleurer, sa soeur Louise (Maurice) et son frère Robert (Thérèse), ainsi que les enfants de feu Monique Paquette Lefebvre: Catherine (Marc), Brigitte (Christian) et ses petits-enfants Xavier, Gabriel, Arnaud et Justine.De nombreux parents et amis se joignent aussi à la famille immédiate pour vivre cette période de deuil dans l'acceptation et la sérénité.Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la famille se réunira tout d'abord en toute intimité et une cérémonie religieuse à la mémoire de Jean-Pierre sera organisée ultérieurement afin de rendre hommage à ce grand musicien et permettre à ses amis et aux siens de lui adresser un dernier adieu.Pour souligner votre attachement et amour envers lui, vous pouvez transmettre vos témoignages de sympathie via l'avis de décès du siteVos bons mots contribueront à immortaliser son passage parmi nous.La famille tient à remercier le personnel du CHUM pour son dévouement attentionné. À cet égard, vos marques de sympathie et d'affection peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM, sachant qu'il sera grandement apprécié. https://fondationduchum.com/je-donne/514-727-2847 - www.magnuspoirier.com