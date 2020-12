DENEAULT, Fleurette s.n.j.m.

À la Maison Jésus-Marie, le 4 décembre 2020 à l'âge de 98 ans est décédée Soeur Fleurette Deneault, en religion Soeur M.Lambert-Joseph. Née à Hemmingford, elle était la fille de Joseph Deneault et d'Annie Ryan.



Outre sa famille religieuse elle laisse dans le deuil, son frère O'Neil, ses neveux et nièces, arrière-neveux, arrière-nièces et de nombreux amis.



Les religieuses tiennent à remercier tout le personnel infirmier de la Maison Jésus-Marie pour leur soutien, leur respect et les bons soins prodigués.



Une Eucharistie sera célébrée à sa mémoire en présence des cendres de soeur Fleurette, à une date ultérieure à la

Maison Jésus-Marie

86 rue St-Charles est

Longueuil, QC J4H 1A9