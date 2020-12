Caméra cachée : il filme son ex à son insu dans la salle de bain

Un individu de la Beauce a plaidé coupable à une accusation de voyeurisme pour avoir installé une caméra dans la toilette du domicile familial, afin de filmer son ex-conjointe.

Simon Ratté, 42 ans, de Beauceville, désirait obtenir des vidéos de son ex nue, pour les utiliser comme «monnaie d’échange» dans un contexte de séparation, a-t-on appris au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, vendredi.

Entre le 20 mars et le 2 avril 2020, Ratté enregistre des vidéos dans la salle de bain, son ex-conjointe et lui habitant la maison en alternance pour minimiser les impacts sur les enfants.

La femme découvre un premier dispositif d’enregistrement caché dans un réveille-matin dans la chambre à coucher. Mais celui-ci ne fonctionne pas.

Surprise, elle entreprend de fouiller la maison de fond en comble et déniche une caméra dans la toilette. Elle récupère la carte SD et visionne le tout. Sur les images, on la voit nue prenant une douche ou un bain.

Elle confronte alors Simon Ratté qui lui avouera que cela devait servir de «monnaie d’échange» contre une photo de lui nu qu’elle possède.

Ratté doit revenir en cour le 10 mai prochain. Il s’expose à une peine maximale de deux ans moins un jour.