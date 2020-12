Cinq ans après l’Accord de Paris, l’ONU appelle le monde à « déclarer l’état d’urgence climatique »

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé le monde à « déclarer l’état d’urgence climatique », en ouvrant samedi un sommet en visioconférence destiné à relancer les efforts de lutte contre le réchauffement climatique, cinq ans après l’Accord de Paris.

« J’appelle aujourd’hui les responsables du monde à déclarer l’état d’urgence climatique dans leur pays jusqu’à ce que la neutralité carbone soit atteinte », a lancé Antonio Guterres.

Il y a cinq ans, la communauté internationale s’était engagée à contenir le réchauffement « nettement » au-dessous de +2 °C, et si possible +1,5 °C, par rapport à l’ère préindustrielle.

« Pas suffisants »

Mais les engagements de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) pris par les différents pays « n’étaient pas suffisants » et « n’ont pas été respectés », a souligné M. Guterres, avant de rappeler qu’il est nécessaire de « réduire les émissions mondiales de 45 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2010 ».

Des dizaines de chefs d’État et de gouvernement dont le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel ou le président chinois Xi Jinping doivent afficher samedi leurs ambitions pour lutter contre le réchauffement climatique.

Des représentants d’entreprises comme Apple, de la société civile et de peuples indigènes doivent également participer à ce sommet organisé par les Nations unies, le Royaume-Uni et la France, en partenariat avec le Chili et l’Italie.

À moins d’un an de la COP26 qui se tiendra en novembre 2021 à Glasgow, en Écosse, le secrétaire général de l’ONU les a exhortés « à faire preuve d’ambition, à faire cesser les coups portés à notre planète, et à faire ce qu’il faut pour garantir l’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants ».

Avant le sommet, plusieurs États ont annoncé des plans ambitieux pour réduire leurs émissions de GES. Vendredi, les 27 pays de l’UE se sont entendus pour réduire leurs émissions d’« au moins 55 % » d’ici à 2030 par rapport au niveau de 1990, contre -40 % précédemment, afin d’atteindre en 2050 la neutralité carbone.

La Chine, plus grand pollueur au monde, a récemment annoncé son intention d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2060, tandis que le président élu Joe Biden s’est engagé à ce que les États-Unis atteignent cet objectif d’ici 2050.

AFP

Le premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé que le Royaume-Uni allait arrêter « dès que possible » de soutenir financièrement des projets d’énergies fossiles à l’étranger. Le gouvernement britannique s’est en outre engagé à réduire les émissions de CO2 d’au moins 68 % d’ici 2030.

« Mon message à vous tous est qu’ensemble, nous pouvons utiliser les progrès scientifiques pour protéger notre planète, notre biosphère contre un défi bien pire, bien plus destructeur, que la pandémie de coronavirus », a déclaré Boris Johnson lors du sommet.

« Raisons d’espérer »

Après l’élan historique de l’Accord de Paris, l’enthousiasme était retombé, douché un an plus tard par l’élection à la Maison-Blanche de Donald Trump qui avait annoncé le retrait de la deuxième économie mondiale du pacte mondial contre le dérèglement climatique.

Canicules, ouragans en série, mégafeux de forêt, inondations... La multiplication des événements dévastateurs est un signe sans équivoque du réchauffement de la planète, qui vient de vivre la décennie la plus chaude jamais observée.

« Nous avons manqué de réaliser les actions audacieuses nécessaires et, aujourd’hui, nous n’avons pas de temps à perdre », a reconnu samedi Joe Biden, dans un communiqué.

Il a souligné que les États-Unis rejoindraient l’Accord de Paris dès « le premier jour de (sa) présidence » et réaffirmé sa volonté d’organiser un sommet international sur le climat dans les 100 jours qui suivront.

Pour le directeur général de Greenpeace, John Sauven, « il y a des raisons d’espérer ».

« Avec Donald Trump hors de la Maison-Blanche et une action en faveur du climat plus forte de la Chine, de la Corée du Sud et du Japon, nous avons maintenant une chance de rassembler le monde dans un énorme effort pour réduire les émissions de gaz à effet de serre », a-t-il souligné dans un communiqué en amont du sommet.