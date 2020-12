Combien d’heures réelles par semaine fournit un enseignant ?

Il y a 14 mois déjà que les négociations relatives à de meilleures conditions de travail dans le secteur public entre le gouvernement et les syndicats périclitent.

L’impasse est resserrée à un point tel qu’une centrale syndicale abritant plus de 125 000 âmes menace d’entrer en grève, ce qui ne serait pas sans fragiliser davantage un secteur où les retombées de la COVID sont plutôt sévères.

Les profs estiment qu’ils ont des solutions et doivent être contactés, quand, pour le bonheur des enfants québécois, des décisions difficiles doivent être prises par les autorités. Alors que vous vous apprêtez à trancher sur le sort de ces milliers de femmes, véritables piliers du système éducatif, sauriez-vous répondre valablement à la question du début ?

De longues journées

S’il est possible d’apprendre sans aimer l’école, il est cependant impossible d’enseigner sans amour ; et c’est là, tout le monde le sait, le talon d’Achille des enseignants, ces stratèges qui ont été touchés par la flèche de Cupidon et pour qui la désertion professionnelle n’est pas une option même si cela devait gronder fort dans la famille qui se sent délaissée, donc mal aimée.

Les profs exercent un beau métier, ce qui les rend fiers de se lever chaque matin après avoir passé les premières heures de la nuit à la préparation de leurs leçons et, en période d’évaluation, toute la nuit ou presque dans la conception des textes d’examen et la correction des copies.

Les fins de semaine ne sont pas épargnées non plus, car on ne laisse jamais, en réalité, une salle de classe. À la file au supermarché, on sort son smartphone, car une question mérite d’être reformulée, un courriel auquel répondre, quelle approche utiliser avec cet élève difficile qui vous a rendu au bord des larmes dans l’auto aujourd’hui en rentrant de votre interminable travail ?

Alors, si votre réponse est celle qui est archivée et pour laquelle on est rémunéré (32 h semaine), il est temps de revoir vos notes de cours sur la vie enseignante.

Les profs ont des solutions

Qui, mieux qu’un virologue, peut vous expliquer les effets de la COVID et le danger qu’encourt la société si les mesures barrières devaient être relâchées pendant le temps des Fêtes ?

Qui, mieux qu’un prof, peut vous enseigner, toute prétention mise à part, la voie de la sortie de crise dans les écoles publiques du Québec ?

Les revendications formulées proviennent de leur vécu. Carburant à l’espoir et incapables de mener une vie digne avec le salaire perçu, dénonçant le sous-investissement et la pénurie de main-d’œuvre, les enseignants réclament entre autres, bonification de salaire et conciliation travail-famille-vie personnelle avec un meilleur traitement pour les suppléants précaires à qui on ne demande pas moins qu’à un enseignant dans l’exercice de leur tâche, donc la reconnaissance de leur apport à la société québécoise.

Pas si compliqué, dites-vous ? On voit bien que vous n’êtes pas un patron !

Jean Willer Marius

Enseignant de Brossard