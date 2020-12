Comparaison éclairante

L’attaque en cour du projet de loi 21 sur la laïcité a donné lieu aux pires exagérations. Certains ont accusé l’Assemblée nationale d’avoir adopté une loi discriminatoire puisqu’elle viserait une religion en particulier. Puisque les suggestions de lecture sont à la mode, je suggérerai à tous ceux qui croient une telle fausseté d’aller lire le projet de loi déposé mercredi par le gouvernement français.

On l’appelle spontanément le projet de loi contre l’islamisme radical. Le gouvernement assure ne pas vouloir stigmatiser une religion en particulier, mais l’apparence écorche. Je suis le premier à dénoncer l’islamisme radical qui appelle à la violence et à la dégradation des femmes. J’ai malgré tout sursauté devant un projet de loi ainsi nommé par les médias.

L’exemple français nous remet en plein visage à quel point la loi 21 sur la laïcité est neutre. Elle instaure le principe que les personnes en position d’autorité soient exemptes d’un signe religieux. Tout simplement.

Elle ne nomme ni ne vise aucune religion. Pas de signes religieux catholiques, musulmans, juifs, sikhs, ni raëliens. La liberté de religion de chacun est protégée et respectée dans sa sphère privée, mais dans sa position d’autorité, dans sa fonction rémunérée par l’État, il n’est pas question de faire étalage de ladite religion.

Cibler une religion ?

J’avoue que je serais mal à l’aise avec une loi visant une religion aussi clairement que la loi française. Même s’il s’agit d’en cibler la version extrémiste et dangereuse. Même si l’on agit dans le but noble d’assurer la sécurité de la population en général.

Il faut quand même regarder le contenu de la pièce de législation française. La loi encadre l’instruction dite « à domicile » parce que 62 000 enfants sont retirés des écoles pour recevoir une fausse éducation strictement religieuse. Le chiffre augmente rapidement.

Le gouvernement se donne aussi le pouvoir de contrôler des associations communautaires, des lieux de culte et des clubs sportifs... parce qu’ils sont en réalité des organisations de radicalisation. Les mêmes messages haineux se propagent aussi en ligne et le projet de loi veut y voir. Le texte prévoit aussi interdire la polygamie et les certificats de virginité.

En faisant la nomenclature des objets visés par le projet de loi, on constate l’ampleur des problèmes que vit la France. Le président Macron a été poussé dans cette direction par les attentats barbares survenus récemment. Un enseignant fut décapité et des passants furent tués à coups de couteau, dans les deux cas par des islamistes radicalisés.

Comme Trudeau

Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir avec une approche multiculturaliste qu’on pouvait comparer à celle de Justin Trudeau. Aujourd’hui, il est poussé à des actions à l’autre bout du spectre par la réalité et les tristes événements.

La France paye pour avoir négligé sa politique d’immigration. Sincèrement, j’espère que nous n’en arriverons jamais là.

C’est pourquoi il faut garder le cap sur une politique d’immigration disciplinée, des efforts d’intégration des nouveaux arrivants et une mise en œuvre concrète de la laïcité.