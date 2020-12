COVID-19: «Moi, j’augmenterais les restrictions générales»

La microbiologiste-infectiologue Cécile Tremblay proposerait au gouvernement Legault d’ajouter des restrictions sanitaires afin de freiner la propagation de la COVID-19.

«Je fermerais le plus possible de pans qui ne sont pas essentiels pour arriver à avoir une baisse significative du nombre de cas autour de la période des Fêtes», affirme la docteure qui travaille au CHUM.

La Dre Tremblay est d’avis que les vacances de Noël sont un moment idéal pour réduire l’activité de la province.

«Il faut utiliser la période des Fêtes, qui est une période où déjà on a une diminution de l’activité en général, pour maximiser ça le plus possible parce que sinon, le mois de janvier va être intolérable dans les hôpitaux», prévient-elle.

Elle constate d’ailleurs déjà une hausse importante des cas dans les hôpitaux du Québec.

La microbiologiste-infectiologue soutient aussi que le système de santé vit présentement un «stress énorme» dans certaines régions.

«Et puis nos travailleurs de la santé tombent malades ou sont en isolement parce qu’ils ont été en contact avec des gens malades, ce qui réduit notre capacité du système de santé. On ne peut pas se permettre ça, alors il va falloir prendre des mesures beaucoup plus drastiques à mon avis», dit la Dre Tremblay.

Le premier ministre François Legault devrait annoncer des restrictions supplémentaires en début de semaine prochaine afin d’aider le système de santé en freinant la propagation du virus.

«La situation qu’on a actuellement, on ne peut pas tolérer qu’elle demeure au niveau où elle est là. [...] Si la situation reste comme ça, on va être obligés d’ajouter des restrictions, à moins que les Québécois se mettent à respecter davantage les mesures déjà en place», a d’ailleurs averti le premier ministre vendredi en point de presse.