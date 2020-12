Cri du coeur d'un couple centenaire à deux semaines de Noël

À moins de deux semaines de Noël, un couple de centenaires demande aux gens de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter d'étendre la contamination de la COVID-19.

Rencontrés samedi à l’extérieur de la résidence Le Pignon, de Saint-Hyacinthe, en Montérégie, Gaétane Archambault et Wilbrod Benoit, qui sont mariés depuis 76 ans, supplient la population de ne pas ménager les efforts pour freiner la pandémie.

Depuis le début de la crise sanitaire, ils n’ont pu voir leurs proches en raison des strictes mesures sanitaires adoptées par leur milieu d’hébergement, qui n’a d’ailleurs pas reçu la visite du virus.

Le couple, qui passera un temps des Fêtes des plus intimes, une première depuis fort longtemps, rêve du jour où il pourra renouer avec ses proches. Les Archambault-Benoit ont eu quatre enfants et ont aujourd’hui six petits-enfants et six arrière-petits-enfants.

Oui au vaccin

Avec la campagne de vaccination qui se mettra en branle au cours des prochaines heures au Québec, Mme Archambault, qui était d’abord hésitante, entend se faire administrer un vaccin contre la maladie à coronavirus.

«J’ai confiance. Je n’ai plus peur. Je ne veux pas mourir de cette maladie-là», a-t-elle confié à la caméra de TVA Nouvelles, samedi.

«Je souhaite mourir de ma belle mort», a ajouté la femme de 99 ans, en disant vivre au jour le jour. «Je vais avoir 100 ans. S’ils viennent me chercher, c’est correct, m’a partir. Bye bye», a-t-elle dit en éclatant de rire.

De son côté, M. Benoit, qui est âgé de 101 ans, ne craint pas la mort, mais bien les symptômes de la COVID-19, qui a fait près de 7500 décès dans la Belle Province.

«Je n’ai pas peur de mourir, j’ai peur de souffrir», a-t-il fait savoir.

Mme Archambault a rappelé l’importance de suivre les consignes sanitaires pour limiter la propagation du virus.

«Portez le masque, restez à deux mètres de distance et ne faites pas de rassemblements! Si les gens écoutent, ça va bien aller», a-t-elle conclu.

TVA Nouvelles a pris toutes les précautions nécessaires afin de protéger les deux centenaires qui ont bien voulu se confier à la caméra. Ainsi, l’entrevue a été réalisée à l’extérieur. Masqués, Mme Archambault et M. Benoit étaient bien emmitouflés pour l’occasion afin de ne pas attraper froid.