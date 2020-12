LEBLANC, Jules André

À Sainte-Adèle, le 4 décembre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Jules André Leblanc, fils de feu M. Guy Leblanc et de feu Mme Marcelle Breton.



Il laisse dans le deuil son amie Claire Brunelle, ses soeurs Jeanne D'Arc et Marie-Claire (Marcel Themens), ses neveux et nièces Johanne (Michel Richer), Michelle, Daniel, Jocelyn et Dominique ainsi que plusieurs autres parents et amis.



La famille recevra les condoléances le samedi 19 décembre 2020 de 14h à 17h au salon de la



Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie.



Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives émises par le Ministère de la Santé publique en regard à la distanciation sociale de 2 m, au lavage des mains, au port du masque ou du couvre-visage obligatoire ainsi qu'à une capacité maximale de 25 personnes en même temps dans la salle.