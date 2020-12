L’hiver de nos snowbirds: des forfaits sur mesure pour passer la saison

Les hôteliers qui ont vu leur chiffre d’affaires fondre comme neige au soleil apprennent à se réinventer dans le contexte de la COVID-19. Tandis que certains adaptent leurs chambres pour accueillir les snowbirds, d’autres proposent de remiser leur VR sans frais.

L’hôtel Le Dauphin de Drummondville a converti des chambres standards pour améliorer le confort des snowbirds afin d’y ajouter des cuisines complètes avec poêle et réfrigérateur grandeur standard.

«Disons que le mot rentabilité ne fait pas partie de notre vocabulaire cette année. On essaie de conserver les équipes qu’il nous reste, car on a dû, malheureusement, mettre à pied plusieurs personnes étant donné le faible taux d’occupation», a exprimé Caroline Milot, propriétaire des hôtels Le Dauphin de Drummondville et Québec.

Stationnement de VR

L’hôtel Québec Inn, qui appartient aux Hôtels Jaro, propose même le forfait snowbirds sur son site internet, qui comprend une chambre supérieure, un stationnement pour VR, un service de livraison de repas aux chambres, le téléphone local sans frais, le câble, l’internet, la piscine et le centre de mise en forme. Le tout pour 1500 $ par mois (50 $/nuit).

«Je ne fais pas de location de stationnement de VR. Je l’offre exceptionnellement à nos clients snowbirds. On essaie de se renouveler», confie Nancy Robitaille, gestionnaire pour les Hôtels Jaro.

Baisse des prix

Avec la baisse de sa clientèle régulière, le propriétaire du Motel & Camping Etchemin, Carl Poirier, offre ses chambres au rabais aux snowbirds qui n’ont nulle part où aller. Cela lui permet d’avoir un fonds de roulement afin de payer ses frais fixes, qui, eux, ne souffrent pas de la COVID-19.

«Je n’ai pas eu le choix. J’ai baissé de 25 % à 30 % mes prix. Je pense qu’on a réussi à tirer notre épingle du jeu», a-t-il fait savoir.

Malgré le niveau d’activités qu’il est allé chercher avec cette clientèle, M. Poirier affirme qu’il est loin de son chiffre d’affaires habituel.

«Mon objectif, c’est de payer au moins mes frais fixes. Avec ça, je vais être content dans les circonstances», a-t-il dit.