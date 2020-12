Dr Arruda et le principe de précaution

Plusieurs personnes se demandent pourquoi le directeur de la santé publique Horacio Arruda a attendu autant de temps avant de recommander le port du masque.

Avant de demander que l’on teste les travailleurs des CHSLD.

Et pourquoi il hésite encore à prendre au sérieux les risques de transmission par aérosols, alors qu’en juillet, des centaines d’experts (dont le docteur Anthony Fauci, aux États-Unis) affirmaient que le virus se transmettait par voie aérienne !

« ON ATTEND... »

Sommé de s’expliquer sur ces retards incompréhensibles, Dr Arruda répond toujours la même chose : « On attend d’être sûr, on effectue nos propres tests, il n’y a pas de consensus, on étudie la question, on va publier un rapport bientôt... »

Et le principe de précaution, qui veut que, même en l’absence de certitudes scientifiques, il convient parfois d’adopter des mesures anticipatives pour protéger la santé des gens ou l’environnement, qu’est-ce qu’on en fait ?

Ne sommes-nous pas en situation d’urgence ? Où chaque jour, pour ne pas dire chaque minute, compte ?

Comme je l’écrivais jeudi, si on applique le principe de précaution en construction pour protéger des grenouilles et des couleuvres, pourquoi on ne l’applique pas pour sauver des êtres humains ?

Eh bien, si j’en crois un article que Dr Arruda et d’autres chercheurs ont publié dans une revue scientifique en juin, il semble que notre directeur de la santé publique se balance pas mal du principe de précaution.

UN PRINCIPE TROP ZÉLÉ ?

Le texte en question s’intitule « Principalism in public health decision making in the context of the COVID-19 pandemic » (que l’on pourrait traduire par : Principes d’éthique dans la prise de décisions de santé publique dans le contexte de la pandémie de la COVID-19).

Il a été publié le 5 juin dans la revue Wiley.

Et il est signé par une scientifique française (Gisela Leiras), un scientifique brésilien (Fernando Passos Cupertino de Barros), un scientifique portugais (Paulo Ferrinho), un scientifique du Mozambique (Moshin Sidat) et notre bon Dr Arruda.

Que dit Dr Arruda dans ce texte ?

« The “precautionary principle” contains the core idea of anticipatory preventive action in the face of uncertain scientific evidence. It states that, in the presence of threats to human health, protective measures should be taken even in the absence of scientifically established cause-and-effect relationships. Paradigmatically, when facing scientific uncertainty, overzealous measures have been, occasionally, applied claiming this principle to justify the call for policy action... »

En bon français, Dr Arruda et ses collègues émettent de sérieuses réserves face au principe de précaution, car, disent-ils, il pourrait pousser certaines autorités à adopter des « mesures trop zélées », trop extrêmes.

UNE ATTITUDE DISCUTABLE

Or, la première recommandation des auteurs du rapport de la Commission ontarienne sur la pandémie de SRAS en 2003 était... d’appliquer le principe de précaution lorsque la vie des gens est en danger !

EXACTEMENT ce que Dr Arruda n’a pas fait !

Pour des raisons – si l’on se fie au texte qu’il a cosigné – strictement idéologiques !

Qu’en pensent nos épidémiologistes ? Nos chercheurs ? Nos experts en Santé publique ?

N’est-ce pas une attitude totalement irresponsable de la part d’un directeur de la santé publique qui est censé faire tout ce qu’il peut pour nous protéger le plus rapidement possible ?

► Pour lire l’article en question : www.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/hpm.3015