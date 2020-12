RATTÉ, Charles E.



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Charles E. Ratté. Natif de La Sarre, âgé de 86 ans, époux de Françoise Tremblay et le fils de feu Joseph Ratté et de feu Marie-Ange Lafontaine, survenu le 2 décembre 2020.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux fils : Denis (Lise) et Dominique (Carole); ses petits-enfants : Denis-Pier, feu Gabriel, Analie et Audrey. Il laisse également sa soeur Pauline (feu Gérard); ses frères : Claude et Fernand (Gaétane) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s, parents et ami(e)s.Il fut prédécédé par ses frères : Raynald (Colombe), Réjean, Yvon et par sa soeur Louisette.Charles était agronome gradué de l'Université Laval. Il a oeuvré au MAPAQ dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.Afin de respecter les normes de la Santé publique sur la COVID-19, une cérémonie a eu lieu dans l'intimité familiale.La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs du 6e et 7e Est de l'Hôpital de Hull pour leur excellent dévouement et leur compassion. Merci également à la Résidence intermédiaire de la Gappe et à Yanick Deschênes (t.s.) pour les bons soins reçus pendant près de deux ans. Remerciements spéciaux à Marie-Christine Plouffe (accompagnatrice de répit depuis 7 ans à la Société Alzheimer de l'Outaouais québécois) et à Rose Niyomukiza (préposée aux soins depuis six ans).Au lieu de fleurs, la famille invite, ceux qui le veulent, à faire un don à la Société Alzheimer de l'Outaouais québécois.