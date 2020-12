En colère, Jean Airoldi envoie un message au gouvernement

En colère, Jean Airoldi avait un message à faire passer au gouvernement, cherchant une solution à un problème auquel il est confronté depuis quelque temps déjà.



Mercredi, l'animateur s'est rendu sur sa page Instagram, où il a publié une vidéo détaillant ses récents déboires.



D'entrée de jeu, il dit être «un peu en maudit», et même s'il est plutôt rare qu'il fasse des vidéos «pour chialer», il se peut qu'il «pète sa coche».



C'est qu'en fait, les masques qu'il a créés en août avec Rosalie Taillefer-Simard pour les malentendants et leurs proches, se voient refuser dans les écoles, car ils ne sont pas approuvés. Or, il précise qu'il essaie tant bien que mal de faire attester ses masques, mais que c'est impossible.



«Ça fait des mois qu'on essaie de voir le formulaire, comment on peut faire pour y arriver... On a le numéro [du formulaire], mais le formulaire n'existe pas encore. Là, on reçoit des informations que finalement, ce dossier-là va être transférer à Santé Canada...», détaille Jean Airoldi. Il ajoute que ses masques sont faits ici, et ont aidé à amasser 70 000$ dollars pour différents organismes.



Le designer a pris le temps de saluer le travail du premier ministre François Legault, non pas sans lui demander, s'il écoute la vidéo, qu'est-ce qu'il doit faire pour faire attester son masque.





À la fin de la vidéo, l'homme d'affaires demande à ses abonnés de partager la publication en grand nombre, afin que «les bonnes personnes entendent ce message».