Et la Floride

Nouvelle phrase poétique chez les snowbirds : « Tant qu’à ne pas voir les enfants, aussi bien sacrer l’camp ». Depuis la décision de Legault d’annuler la fête de Noël, les avions se remplissent subtilement, et ça déguerpit en Floride et même plus loin.

Hier à Dorval, deux vols directs pour la République, deux autres pour le Mexique, un vers Cuba et un gros Air Canada pour Fort Lauderdale. C’est comme ça tous les jours, et ça va augmenter.

Dans le grand domaine Park Lake (Hallandale), sur 680 habitations presque toutes habituellement occupées par des Québécois, près d’une centaine sont déjà réanimées et on s’attend à une vague d’arrivées d’ici Noël. Les Floridiens qui, généralement, préparent ces résidences pour les Québécois voient leur carnet de commandes enfler à vue d’œil.

Le réputé restaurant Frenchies n’est toujours pas ouvert. Une décision devrait être prise en janvier, mais la ruée soudaine pourrait changer la donne.

Sur les parcours de certains clubs de golf, comme le Palm Air ou le Quail Ridge où pullulent les Québécois, le français revient graduellement là où il avait fui en mars dernier. Nos snowbirds sont plus prudents. Ils se forment des cellules et se reçoivent mutuellement à tour de rôle. Y’a rien de trop beau pour le soleil et la chaleur. En Floride, on porte le masque en tout temps, même dehors, mais les restos sont ouverts.

La bagnole ? Pour les plus fortunés, ce n’est pas un problème, même si les snowbirds ne peuvent entrer aux États-Unis par voie terrestre. Ils descendent en avion et ils font transporter leur véhicule sur de grandes remorques spécialisées.

ÇA VOYAGE

Allez voir sur le site de l’aéroport Trudeau et vous verrez que ça voyage à l’étranger pas mal plus que vous ne pouvez l’imaginer. Paris, trois fois par jour, l’Allemagne et la Suisse sont aussi au quotidien. La pénitence, quarantaine de 14 jours, n’est pas si sévère que ça quand on veut et peut sortir du pays.

MACÉDOINE

Qui aurait dit que même le père Noël allait être sur la PCU ?

On vient d’enregistrer une messe de minuit virtuelle avec le son de gens qui toussent.

Trump nie sa défaite et recevra toute sa famille à Noël. Au menu : sa fameuse dinde au Lysol.

Chez Brault et Martineau, j’ai vu un lazy-boy qui a plus d’options que mon char.

Faites vite si vous voulez visiter Washingtrump.

Le sciatique est un nerf connu.

À la SAQ, est-ce qu’il arrive que la carte Inspire expire ?

« Même petit, un sapin, c’est quand même assez solide. » (Un gars qui a texté en motoneige)

Bientôt nouvelle loterie de Loto-Québec : tu grattes trois virus et tu obtiens un vaccin tout de suite.

Le plus dur quand on ne fait rien, c’est qu’on ne sait pas quand on a fini.

On mange de la misère, mais, au moins, y en a pour tout le monde.

Mon proverbe préféré est japonais : « Sept fois à terre, huit fois debout. » Ne lâchez pas !

