BINDER, Heinz

À Boucherville, le 7 décembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Heinz Binder, retraité de Pratt - Whitney, époux de madame Jeannine Gemme.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Carol, Serge (Kim Varvaresso), ses petites-filles Mathilde et Élodie, son frère Urban (Irmi), sa soeur Gertrude (Werner), ses beaux-frères Léon (Madeleine), Jean-Maurice (Carole) et ses belles-soeurs Clairette, Lise, Jeannette et Solange (Maurice), la famille Pérès, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal.

En raison des circonstances actuelles il n'y aura aucune cérémonie.

