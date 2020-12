LIBOIRON, Mathieu



À Bromont, le 6 décembre 2020, à l'âge de 41 ans, est décédé Mathieu Liboiron de causes naturelles.Mathieu laisse dans le deuil son épouse Julie Faubert, ses enfants Jessie et Marc-Olivier, sa mère Jocelyne Dumont, son père Gilles Liboiron (Christiane Thouin), sa soeur Judith Liboiron (Pierre St-Onge) et de nombreux parents et amis.Reconnu et apprécié pour son professionnalisme dans l'industrie des communications graphiques au Québec et à New York, son départ laissera un grand vide auprès de ses collègues de travail et de ses clients.Une cérémonie privée sera tenue le samedi 19 décembre 2020, au complexe funéraire :96, BOULEVARD ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY (QUÉBEC) J6K 3A6Dès que le contexte sanitaire le permettra, une cérémonie commémorative aura lieu pour honorer Mathieu sans les contraintes qui nous empêchent maintenant de le faire.