Itinérance autochtone: 600 000 $ pour aider Résilience Montréal à acquérir un bâtiment

L’organisme Résilience Montréal vient d’obtenir une aide financière de 600 000 $ pour un nouveau centre de jour qui soutiendra les populations vulnérables dans le secteur du square Cabot, près de l’ancien Forum, où ont l’habitude de se tenir beaucoup d’itinérants autochtones.

Résilience Montréal doit quitter ses locaux actuels le printemps prochain, alors cet appui arrive à point nommé. Ceux-ci ont été inaugurés en novembre 2019 et sont loués.

L’aide financière a été annoncée samedi par le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière.

«La pandémie s'est révélée extrêmement difficile pour les Autochtones, mais plus encore pour ceux qui luttent contre l'itinérance. Nous sommes extrêmement reconnaissants de recevoir un soutien financier, au nom de Résilience Montréal, de la part du Secrétariat aux Affaires autochtones et de la Ville de Montréal», a dit Nakuset, cofondatrice de Résilience Montréal et directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal.

Le centre de jour de Résilience Montréal offre divers services aux gens dans le besoin et aux sans-abri, dont de l’accueil, de l’accompagnement, du dépannage de nourriture et de vêtements ainsi que de l’intervention psychosociale. On y sert notamment 900 à 1200 repas par jour.

«La situation des Autochtones en milieu urbain se résume trop souvent en quelques mots: pauvreté et exclusion sociale. La situation qui prévaut au square Cabot en est un bon exemple. Nous sommes devant l'urgence d'agir. Un endroit comme le centre de jour Résilience Montréal constitue une réponse concertée aux besoins observés», a dit le ministre Lafrenière, qui était accompagné de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.

M. Lafrenière avait aussi fait part vendredi, toujours au sujet du square Cabot, d’une aide de 300 000 $ pour la mise sur pied d’une patrouille mixte devant opérer à temps plein dans ce secteur de la métropole. Des intervenants du Centre d’amitié autochtone de Montréal et des policiers vont ainsi être sur le terrain chaque jour pour accompagner les Autochtones vivant dans la rue.

«Pour une deuxième année, la Ville de Montréal est fière de soutenir Résilience Montréal. Nous octroyons un appui financier de 100 000 $ pour ses opérations et nous offrirons tout le soutien et l'accompagnement nécessaire pour mener à bien le projet de relocalisation de la ressource dans les environs du square Cabot», a indiqué pour sa part la mairesse de Montréal, Valérie Plante.