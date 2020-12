La douleur d’une solitude à deux

Je ne suis pas unique et je sais que l’année 2020 a affecté plusieurs d’entre nous de diverses façons. Et certains plus gravement que d’autres. Plusieurs parmi ceux et celles qui l’ont vécue en couple ont plus ou moins bien géré la situation. Pendant cette période, il m’est arrivé souvent d’entendre : « Soit ça va rapprocher le couple et il va en ressortir renforcé, soit ça va le mener vers la séparation ou le divorce. »

Il manque une dimension importante dans cet énoncé concernant les conséquences de cette situation exceptionnelle. Mon couple en est un exemple patent, et j’aimerais avoir vos conseils pour savoir comment me sortir de l’impasse dans laquelle je me trouve actuellement.

Cela va faire bientôt 10 ans que mon mari et moi vivons ensemble. Vous allez certainement me dire que c’est un classique, mais nous avons traversé avec difficulté le fameux « seven year hitch », quand mon mari m’a avoué une aventure passagère avec une collègue de bureau. Mais à part ça, il m’avait toujours semblé que nous avions une relation « normale ».

C’est certain que mon mari travaillait beaucoup et que nous passions très peu de temps ensemble. Nous passions surtout du temps endormis dans notre lit conjugal, et rarement du temps de détente avec des amis dans des soirées sociales, des sorties de couple, des virées restaurants ou en voyage.

J’acceptais mon sort sans trop m’en plaindre, vu que j’étais consciente que mon mari avait besoin de recharger ses batteries le week-end parce qu’il travaillait de trop longues heures la semaine pour sa petite entreprise de seulement trois employés. Vous n’êtes pas sans savoir combien il est facile et tellement confortable de se laisser couler dans la routine.

Puis, comme tous les couples du Québec, nous avons été confrontés à la pandémie et au confinement. Ce qui pour moi ne constituait pas un problème en soi puisque j’étais contente de le voir plus souvent.

Le problème qui m’amène à vous écrire pour vous demander conseil, c’est qu’après quelque temps passé ensemble à la maison, j’ai été forcée de constater que mon mari m’ignorait complètement. Exactement comme si je n’existais pas. Il ne me parlait à peu près jamais, si ce n’est qu’il grommelait une réponse à peine audible quand je lui posais une question, c’est tout !

Il mange tout son souper la tête penchée sur son assiette sans parler, pour ensuite tourner son regard vers la télé pour le reste de la soirée. Le midi je lui apporte son plat dans son bureau d’où il opère ses affaires et dont il ne sort à peu près pas, une fois qu’il s’y est enfermé le matin.

Il ne m’embrasse jamais, ne me touche jamais, et me regarde à peine quand je lui parle. Comme si j’étais un robot domestique, sans sentiments ni états d’âme. Pourtant, moi je l’aime encore. Mais j’me demande qui j’aime. Un fantôme, un amoureux qui n’a jamais existé ? Qu’est-ce que je devrais faire ? Je suis en train de devenir folle de solitude.

Anonyme

La pandémie vous a mis sous les yeux la gravité d’une situation certainement pas récente entre vous deux. Comme vous le dites dans votre lettre, « Il est tellement facile et confortable de se laisser couler dans la routine ». Un commentaire auquel j’ajouterais : « Une routine qui mènerait n’importe quel couple vers un éloignement fatal ».

Le cul-de-sac dans lequel vous vous retrouvez résulte d’une démarche conjointe, et pas juste d’une attitude de la part de votre conjoint. Il ne parle pas, mais vous, est-ce que vous lui parliez avant ? Est-ce que vous lui manifestiez votre envie de dialoguer ?

Les situations de crise sont souvent révélatrices de problèmes existants, mais qu’on occultait pour ne pas avoir à se questionner ni à opérer de changement. Dans quelle mesure avez-vous envie de brasser votre cage ?