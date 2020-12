La situation des quarts-arrières, une patate chaude pour les Eagles de Philadelphie

Les Eagles n’ont eu d’autre choix que de céder à la pression environnante en remettant les clés de leur attaque à Jalen Hurts. Toutefois, que le jeune quart-arrière et recrue soit productif ou non, les Eagles sont loin d’avoir trouvé la solution à leurs maux.

Il y a quelques semaines, dans ces pages, j’étais de ceux qui croyaient que l’équipe n’avait plus d’autre option que de se tourner vers Hurts puisque Carson Wentz, le titulaire des dernières saisons, semblait complètement brisé.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Mon avis reste le même. À compter de dimanche face aux Saints, les Eagles verront, d’une part, ce qu’ils ont en Hurts et d’autre part, ils permettront peut-être, qui sait, à Wentz de se calmer durant une période de purgatoire.

Il est où, donc, le problème? C’est que les Eagles, bien au-delà des quatre matchs qui restent, demeureront assis entre deux chaises à plus long terme.

Coûteux, peu importe

La saison prochaine, que les Eagles décident de redonner le ballon à Wentz ou non, il leur coûtera environ 35 M$. Une somme faramineuse, surtout s’il se contente de prendre des notes sur les lignes de côté.

Photo AFP

Certains diront que si Hurts montre un véritable potentiel, les Eagles n’ont qu’à se tourner vers lui et à libérer Wentz. Merci, bonsoir! Or, ce n’est pas si simple. En fait, il coûterait plus cher aux Eagles de se départir de Wentz que de le garder, peu importe son rôle. S’ils passent à un autre appel, c’est un coup de 59 millions sous le plafond salarial qui serait alors comptabilisé. C’est tout simplement impensable.

Même si Hurts devenait un quart-arrière solide, imaginez un peu les sacrifices que les Eagles devraient faire pour respecter les normes du plafond salarial! Hurts vivrait rapidement le malheur de devenir un one-man-show qui doit tout faire.

Un échange

Reste donc l’option d’échanger Wentz, décréteront les plus optimistes. Les destinations possibles sont déjà évidentes. En Nouvelle-Angleterre pour remplacer Cam Newton? À Indianapolis pour renouer avec son ancien coordonnateur offensif Frank Reich? À Chicago, où il succéderait, dans le comble de l’ironie, à Nick Foles?

Ces options piquent la curiosité, mais quelle équipe acceptera de prendre le pari, sachant que Wentz ressemble de plus en plus à un chevreuil égaré sur l’autoroute lorsque la pression s’amène devant lui?

Photo AFP

Les Colts représentent l’option la plus crédible. Le contrat de Philip Rivers prend fin après la saison. Reich est familier avec Wentz, qui a connu ses meilleurs moments sous sa tutelle. Et le gros des garanties dans le lourd contrat prend fin après la saison 2021. Dans le pire des cas, c’est un coup d’épée dans l’eau pour un an.

Des coupables

Empêtrés dans un bourbier, les Eagles n’ont que leurs dirigeants à blâmer. Depuis le Super Bowl de février 2018, l’attaque semble figée sous la férule de Doug Pederson.

Photo d'archives, AFP

Le directeur général Howie Roseman, qui a négocié le fameux contrat de Wentz, n’a jamais su lui fournir les armes optimales via le repêchage. Les dernières années démontrent que les Eagles ne misent pas sur de nombreux espoirs de premier plan.

Reste à voir de quelle manière Hurts répondra à l’appel. Sur la scène universitaire en Alabama, mais encore plus après son transfert en Oklahoma, il a produit autant par les airs qu’au sol. Il est le type de quart-arrière multidimensionnel en vogue dans la NFL. L’effet surprise pourrait lui profiter.

Les Eagles sont toutefois loin de le placer dans une situation idéale avec une protection déficiente et des receveurs douteux. Mais bon, Wentz ne leur a pas laissé le choix...

PRÉDICTIONS DE LA SEMAINE 14

JEUDI

MON CHOIX

Nouvelle-Angleterre à LA Rams PATRIOTS

DIMANCHE

MES CHOIX

Minnesota à Tampa Bay (13h) BUCCANEERS

Arizona à NY Giants (13h) CARDINALS

Kansas City à Miami (13h) CHIEFS

Tennessee à Jacksonville (13h) TITANS

Dallas à Cincinnati (13h) COWBOYS

Houston à Chicago (13h) TEXANS

Denver en Caroline (13h) PANTHERS

NY Jets à Seattle (16h05) SEAHAWKS

Indianapolis à Las Vegas (16h05) COLTS

Washington à San Francisco (16h25) WASHINGTON

La Nouvelle-Orléans à Philadelphie (16h25) SAINTS

Atlanta à LA Chargers (16h25) CHARGERS

Green Bay à Detroit (16h25) PACKERS

Pittsburgh à Buffalo (20h20) BILLS

LUNDI

MON CHOIX

Baltimore à Cleveland (20h15) RAVENS

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 12 en 15 (80%)

TOTAL CETTE SAISON: 131 en 192 (68,2%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Vikings du Minnesota (6-6) vs Buccaneers de Tampa Bay (7-5)

ENJEU MAJEUR

Photo AFP

Les deux opposants n’ont plus beaucoup de marge d’erreur dans leur quête pour une place en séries. Les Buccaneers sont de retour de congé et doivent se ressaisir après deux défaites lors desquelles ils ont accordé 832 verges par les airs et six touchés, contre seulement deux sacs du quart. Pour s’imposer, les Vikings doivent frapper avec Dalvin Cook, mais les Bucs forment une impénétrable forteresse contre la course en accordant seulement 74,2 verges par match.

Buccaneers par 9

Cardinals de l’Arizona (6-6) vs Giants de New York (5-7)

TRAJECTOIRES OPPOSÉES

Photo AFP

Pendant que les Giants revivent avec quatre victoires de suite, les Cardinals s’effondrent avec quatre revers en cinq matchs. Depuis sa blessure à l’épaule à la semaine 10, le quart des Cards Kyler Murray ne gagne que 20,3 verges au sol en moyenne, contre 67,1 lors des semaines 1 à 9. S’il reste figé dans la pochette, il subira le même sort que Russell Wilson dimanche dernier. Toute ma tête me dit que les Giants vont gagner avec le retour probable de Daniel Jones. Mais je ne m’écouterai pas...

Cardinals par 2

Chiefs de Kansas City (11-1) vs Dolphins de Miami (8-4)

MISSION COMPLEXE

Photo AFP

La défensive des Dolphins joue du football inspiré. Xavien Howard devrait figurer parmi les candidats au titre de joueur défensif de l’année. Cette unité n’a concédé que 30 points à ses trois derniers matchs. Le seul bémol, c’est que les trois quarts-arrières affrontés étaient Drew Lock, Sam Darnold et Brandon Allen. Patrick Mahomes provient d’une tout autre stratosphère. Même si la défensive parvient à tenir son bout, l’attaque risque de peiner à rivaliser.

Chiefs par 8

Titans du Tennessee (8-4) vs Jaguars de Jacksonville (1-11)

PROBLÈMES DÉFENSIFS

Photo AFP

Les Titans demeurent en bonne posture, mais leur défensive continue de se faire poivrer. Pour la sixième fois dimanche dernier, elle s’est fait cribler de plus de 30 points. Les Jaguars ne sont pas une puissance offensive, mais à la semaine 2, ils avaient chèrement vendu leur peau dans une défaite face aux Titans par 33-30. Les Titans pourraient, pour une rare fois, être avantagés d’attaquer par la passe. Les Jags ont concédé au moins deux passes de touché à leurs six derniers duels.

Titans par 10

Cowboys de Dallas (3-9) vs Bengals de Cincinnati (2-9-1)

LA REVANCHE DE DALTON

Photo AFP

Place au «Andy Dalton Bowl»! Ben quoi? Faut bien trouver une accroche intéressante pour un match aussi insipide. Le quart-arrière des Cowboys retrouve son ancienne équipe et c’est une rare occasion de faire fonctionner l’attaque à plein régime. Les Amari Cooper, Michael Gallup et CeeDee Lamb ont tout pour dominer la tertiaire éprouvée des Bengals. Andy Dalton n’aura pas à craindre la pression puisque ce n’est pas la tasse de thé des Bengals en défensive.

Cowboys par 6

Texans de Houston (4-8) vs Bears de Chicago (5-7)

PAUVRE WATSON!

Photo AFP

Certains diront que l’on parle trop de Deshaun Watson, mais le quart-arrière des Texans mérite encore plus d’amour qu’il en reçoit déjà. Avec DeAndre Hopkins exilé, Kenny Stills libéré, Will Fuller suspendu et Randall Cobb blessé, il a fait passer Chad Hansen et Keke Coutee pour de sensationnels receveurs dimanche dernier. La défensive des Texans est une passoire via les airs, mais les Bears n’ont pas l’attaque pour exploiter cette lacune. Sinon, il y aura de quoi pleurer.

Texans par 6

Broncos de Denver (4-8) vs Panthers de la Caroline (4-8)

TOUJOURS PAS DE CMC

Photo d'archives, AFP

Il semble que le porteur Christian McCaffrey ne pourra revenir au jeu pour les Panthers. Mike Davis devra donc jouer un rôle clé contre une défensive qui a concédé en moyenne 155,5 verges au sol, en plus de huit touchés par la course, à ses quatre derniers matchs. Les Panthers pourraient aussi attaquer par les airs, surtout que l’excellent demi de coin des Broncos AJ Bouye est suspendu pour le reste de la saison. Ces deux équipes se battent, mais l’offensive des Broncos végète.

Panthers par 4

Jets de New York (0-12) vs Seahawks de Seattle (8-4)

VENGEANCE DANS L’AIR

Photo AFP

Une forte odeur de vengeance flotte dans l’air. Les Seahawks tiennent à venger leur échec de dimanche dernier face aux Giants. Deux défaites contre des clubs de New York? Non, merci! Il y a aussi le maraudeur étoile Jamal Adams, qui n’a certainement pas oublié les frictions du passé avec son ancienne équipe. Surveillez-le, ce numéro 33, il sera partout sur le terrain, en couverture comme pour appliquer la pression. La défensive des Jets est 31e contre la passe. Russell Wilson, où es-tu?

Seahawks par 17

Colts d’Indianapolis (8-4) vs Raiders de Las Vegas (7-5)

DUEL CLÉ POUR LES SÉRIES

Photo AFP

La défensive des Raiders connaît toutes sortes d’ennuis, au moment où l’attaque des Colts semble gagner en confiance. Après un départ en dents de scie, les Colts ont en effet inscrit 30 points en moyenne à leurs quatre derniers matchs. Leur défensive excelle toujours, elle qui loge au 10e rang pour les points accordés et au sixième pour les verges. Des blessures inquiètent tout de même sur la ligne offensive, mais les Raiders appliquent peu de pression. La course aux séries à son meilleur!

Colts par 4

Équipe de Washington (5-7) vs 49ers de San Francisco (5-7)

TOUT UN REVIREMENT

Photo AFP

Il était difficile de donner cher de la peau de l’équipe de Washington en début de saison. Sans nom, sans attaque, sans véritable leader, elle se cherchait. Le retour miraculeux d’Alex Smith a aidé et la défensive est en pleine émergence. L’attaque des 49ers n’est jamais commode, mais avec Nick Mullens pour l’exécuter, les chances de réussite sont amoindries. La pression viendra de partout sur lui de la part du front d'élite de Washington. Il faudra courir à outrance, mais Washington résistera.

Washington par 2

Saints de La Nouvelle-Orléans (10-2) vs Eagles de Philadelphie (3-8-1)

DÉBUTS DE HURTS

Photo AFP

C’est le premier départ de Jalen Hurts pour les Eagles. Le quart sera lancé dans le bain contre la défensive des Saints, qui s’est hissée au rang de meilleure du circuit dans plusieurs catégories en deuxième moitié de saison. Depuis la semaine neuf, cette défensive n’a accordé que deux touchés et elle a réalisé neuf interceptions, deux sommets durant cette période. Hurts, pour s’en sortir en un morceau, devra utiliser ses jambes. Pour les Saints, le retour de Drew Brees devra attendre.

Saints par 9

Falcons d’Atlanta (4-8) vs Chargers de Los Angeles (3-9)

QUI GAGNE, PERD!

Photo AFP

Les amateurs de football sont «choyés» avec ces équipes. À défaut d’être compétitives, elles sont divertissantes à leur façon. Deux fois cette saison, les Falcons ont échappé des avances de 16 points. Trois fois, les Chargers ont laissé filer des coussins d’au moins 17 points. Aussi bien dire que si l’une des deux équipes domine complètement au quatrième quart, ne changez pas de poste! En fin de compte, la défensive contre la passe des Falcons fera don de son habituelle générosité à Justin Herbert.

Chargers par 3

Packers de Green Bay (9-3) vs Lions de Detroit (5-7)

LIONS REVIGORÉS

Photo AFP

Les Lions avaient le feu au derrière, dimanche dernier, en orchestrant une rare remontée pour freiner leur malheureuse hémorragie. Cette fois, par contre, c’est une tout autre histoire contre l’attaque dévastatrice des Packers. Aaron Rodgers prend un malin plaisir, depuis le début de sa carrière, à torturer les Lions. Ces derniers demeureront privés du receveur Kenny Golladay et l’attaque en souffrira. Les Lions ont ouvert le jeu dimanche dernier et rsquent d’en faire autant.

Packers par 10

Steelers de Pittsburgh (11-1) vs Bills de Buffalo (9-3)

SOUS LES PROJECTEURS

Photo AFP

Il s’agira, pour les Bills, d’un premier match du dimanche soir à Buffalo depuis novembre 2007. Ce n’est donc pas le temps de l’échapper. Josh Allen poursuit sa phénoménale progression, mais devra se méfier du front agressif des Steelers, eux qui revendiquent déjà 44 sacs. Le rideau de fer, déjà privé du secondeur Devin Bush, voit Bud Dupree et Robert Spillane s’ajouter à l’infirmerie. Cette position est critique dans le design défensif de Pittsburgh et les Bills en profiteront.

Bills par 4

Ravens de Baltimore (7-5) vs Browns de Cleveland (9-3)

CHOC DE DIVISION

Photo AFP

Les Browns ont réussi un solide test en battant les Titans, mais un autre encore plus important se dresse devant eux. Ils pourraient sérieusement diminuer les chances des Ravens d’accéder aux séries s’ils les battent. Il faudra contenir les élans de Lamar Jackson, qui a souvent fait mal aux Browns depuis ses débuts avec neuf passes de touché, en plus de deux touchés au sol et de 314 verges par la course en cinq affrontements contre Cleveland. Ça sent le choc à l’ancienne avec la course à l’honneur.