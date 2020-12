Voici les bulletins de session des élus à l'Assemblée nationale

Les travaux parlementaires ont pris fin vendredi pour la pause des Fêtes à l’Assemblée nationale. Plusieurs ont tiré leur épingle du jeu, d’autres ont connu une session plus difficile. Voici les notes décernées, sur 10.

GOUVERNEMENT : COALITION AVENIR QUÉBEC

SONIA LEBEL 9/10

PRÉSIDENTE DU CONSEIL DU TRÉSOR

Elle a transformé le controversé projet de loi accélérant des travaux d’infrastructures pour le rendre acceptable sans compromettre l’atteinte de ses objectifs. Efficace et sans faille au cours de cette session, la ministre a obtenu une entente très importante avec les infirmières.

JEAN BOULET 9/10

MINISTRE DU TRAVAIL

Le régime des congés parentaux est devenu plus équitable et plus généreux grâce à sa réforme. Il a présenté des mesures de requalification de la main-d’œuvre qui permettront à des chômeurs de la pandémie de se replacer dans un autre domaine. En maîtrise de ses dossiers.

CHRISTIAN DUBÉ 8/10

MINISTRE DE LA SANTÉ

Il a augmenté le nombre de tests effectués, concrétisé l’arrivée des nouveaux préposés aux bénéficiaires, fait en sorte qu’un gestionnaire soit nommé dans chaque CHSLD. Sous sa gouverne, l’imputabilité n’est plus un mythe, puisque des têtes ont roulé. Le déploiement des tests rapides tarde, mais on sent qu’il y a un pilote dans l’avion.

ISABELLE CHAREST 8/10

MINISTRE DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION

La Santé publique la retient de permettre la reprise des sports. Mais elle a bien manœuvré pour forcer une diminution des bagarres au Junior majeur et la mise en place de personnes indépendantes pour aider les athlètes victimes d’abus est une belle avancée.

JEAN-FRANÇOIS ROBERGE 7,5/10

MINISTRE DE L’ÉDUCATION

Il a un peu gâché la rentrée en ne prévenant pas que les activités parascolaires ne seraient pas permises. Par contre, la majorité des classes ont bien fonctionné et le concept de bulle était approprié. De plus, on ne rapporte pas de bris de services là où l’éducation a dû être assurée à distance.

SIMON JOLIN-BARRETTE 7,5/10

MINISTRE DE LA JUSTICE

Il a inutilement créé des attentes en annonçant en août un plan pour la langue «dans les prochaines semaines». Depuis, l’opposition a pu dire qu’il ne faisait rien. Mais il a constitué un front commun pour l’élargissement de la loi 101 aux entreprises à charte fédérale. Il a présenté une belle réforme de l’aide aux victimes d’actes criminels.

FRANÇOIS LEGAULT 7/10

PREMIER MINISTRE

Son annonce d’un plan pour Noël était prématurée et il a dû faire marche arrière. Permettre à son ministre de l’Économie de continuer à contrevenir au code d’éthique ternit sa fin de session. Même si ça fait mal, sa prudence concernant l’ouverture des restaurants était probablement bien avisée, vu la progression de la pandémie.

BENOIT CHARETTE 7/10

MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT

Son plan pour une économie verte est suffisamment ambitieux, quoi qu’en disent les groupes environnementaux, et a de raisonnables chances d’atteindre ses cibles. Il s’est montré solide en résistant devant la pression du lobby contre la consigne élargie. Mais Dieu que ça ne bouge pas vite pour les aires protégées...

ANDRÉ LAMONTAGNE 7/10

MINISTRE DE L’AGRICULTURE

Bravo pour l’encadrement de la pratique des motoneiges et VTT. La volonté d’améliorer le projet de tramway de Québec fait cependant en sorte qu’on ne sait toujours rien sur le projet final du tunnel Québec-Lévis, dont la première pelletée de terre est promise pour... l’été 2022. Un bilan de session en point d’interrogation.

ÉRIC GIRARD 7/10

MINISTRE DES FINANCES

Très dur de croire présentement que seules la croissance économique et une hausse hypothétique des transferts fédéraux en santé permettront de sortir le Québec d’un déficit structurel de 6 milliards. Il a bien fait jusqu’ici, mais il devra faire de la magie pour la suite.

GENEVIÈVE GUILBAULT 6,5/10

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Capable de prendre le relais des communications en l’absence du premier ministre, mais ses attaques partisanes sont parfois douteuses. Embourbée dans le dossier de l’ex-directeur de la SQ suspendu. Pourrait faire plus avec son chapeau de responsable de la Capitale-Nationale.

CHANTAL ROULEAU 5/10

MINISTRE DÉLÉGUÉE AUX TRANSPORTS

On a beaucoup critiqué son manque de leader-ship quand la métropole était au centre de la première vague. Ce à quoi elle a répondu en... n’étant pas plus présente durant l’automne! Il y a pourtant fort à faire avec la pauvreté, le centre-ville déserté, et on en passe. Soit ses efforts sont un secret bien gardé, soit ils sont inexistants.

PIERRE DUFOUR 5/10

MINISTRE DES FORÊTS

Si le Québec fait du surplace pour la création d’aires protégées, notamment dans le sud, c’est beaucoup en raison d’une mainmise de son ministère. Beaucoup d’attentes pour la protection des forêts. Un plan est attendu. À lui de montrer de quel... bois il se chauffe!

DANIELLE MCCANN 4,5/10

MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Une dame de grande valeur, mais tout l’automne, des étudiants des cégeps et des universités se sont plaints avec raison de leur vie devenue virtuelle. Démotivés, privés de tout contact, des jeunes ont abandonné leur session. Malgré les cris du cœur, la ministre n’a posé aucun geste. On entend le son des criquets.

PIERRE FITZGIBBON 4/10

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Au moins, il y a son plan pour le développement du lithium pour rêver à mieux. Mais deux blâmes de la commissaire à l’éthique, une attitude de cowboy avec les investisseurs de Nemaska, les ballons dégonflés de Flying whales et des propos maladroits sur les données de santé des Québécois font partie d’un triste bilan.

PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC

MARIE MONTPETIT 7,5/10

DÉPUTÉE DE MAURICE-RICHARD

La députée de Maurice-Richard, qui a prêté main-forte en CHSLD au plus fort de la première vague, a montré qu’elle avait les connaissances et l’étoffe pour pousser le ministre de la Santé à livrer la marchandise. Fait preuve de ténacité.

DOMINIQUE ANGLADE 7/10

CHEFFE DE L’OPPOSITION OFFICIELLE

La libérale a manqué de leadership en laissant ses députés exprimer des positions contradictoires sur le possible partage des données de santé. Elle amorce toutefois un virage pour le PLQ, notamment sur la langue. Son ton est juste, et elle trouve ses marques en tant que cheffe de l’opposition officielle.

MARWAH RIZQY 6,5/10

DÉPUTÉE DE SAINT-LAURENT

Brillante et articulée, elle place le ministre de l’Éducation sur la défensive, mais abuse de condiments. Roberge lui a asséné «n’importe quoi pour une clip». À la fin, son entêtement à réclamer des purificateurs d’air dans les écoles, alors que la Santé publique juge qu’ils peuvent nuire, laissait songeur.

GAÉTAN BARRETTE 5,5/10

DÉPUTÉ DE LA PINIÈRE

Il a semblé perdre la motivation après avoir été écarté du nouveau noyau du PLQ mis en place par la cheffe. Un peu disparu des radars. Mais, mercredi, il a bien résumé pourquoi Pierre Fitzgibbon a placé ses intérêts personnels en priorité en refusant de vendre l’entreprise qui a des liens avec l’État.

MARC TANGUAY 5/10

DÉPUTÉ DE LAFONTAINE

Le coup bas porté au ministre de la Famille au Salon bleu, quand il a évoqué ses problèmes financiers personnels du passé, résonne encore. C’est un habile plaideur, mais il semble incapable de s’empêcher de commettre des excès dans le feu de l’action. Un peu comme Brad Marchand au hockey...

QUÉBEC SOLIDAIRE

GABRIEL NADEAU-DUBOIS 9/10

LEADER PARLEMENTAIRE

Déjà un des meilleurs parlementaires malgré sa courte expérience au Salon bleu. À la fois incisif et éloquent. Ses prises de position sont étayées d’arguments qui font réfléchir, même lorsqu’on est en désaccord.

CHRISTINE LABRIE 8/10

DÉPUTÉE DE SHERBROOKE

Assurément une des meilleures «recrues» de l’élection de 2018. Avec son travail sérieux, elle apporte une contribution élégante et éclairée aux débats, sans excès partisan. Très en phase avec le milieu scolaire, qu’elle défend avec justesse.

MANON MASSÉ 7/10

CHEFFE DU 2E GROUPE D’OPPOSITION

Moins habile communicatrice que son co-porte-parole, elle n’a pas la même capacité d’intervenir sur tous les sujets. Mais elle a excellé dans ses champs de prédilection. On aime aussi qu’elle ait résisté à la tentation de se placer en confrontation avec le gouvernement, malgré la pression de sa base.

PARTI QUÉBÉCOIS

PASCAL BÉRUBÉ 9/10

CHEF PARLEMENTAIRE

Il a admirablement tenu les rênes du PQ avant l’élection du nouveau chef, en se montrant digne des grands du parti qui l’ont précédé. À la fois gentleman et redoutable. Il a fait une belle démonstration de son efficacité en menant un interrogatoire serré du Dr Horacio Arruda mercredi.

VÉRONIQUE HIVON 8,5/10

DÉPUTÉE DE JOLIETTE

Pilier du trio des trois mousquetaires de l’éducation, qu’elle compose avec ses consœurs Rizqy et Labrie. Un exemple de rigueur et de sagesse. On se répète, mais elle constitue toujours un bel alliage de propositions constructives et de détermination à changer les choses.

PAUL ST-PIERRE-PLAMONDON 7/10

CHEF DU PQ

Sans être député, le nouveau chef péquiste a été présent au parlement et a multiplié les sorties médiatiques porteuses, qui ont donné plus de visibilité au parti. Mais le fait de ne pas signer la lettre du front commun mobilisé pour la loi 101, alors qu’il est pourtant d’accord sur le fond, était un faux pas.