Ottawa verse 98 000$ pour un film sur la conférence des Desmarais

Jean-Daniel Lafond a réussi à obtenir près de 100 000 $ en fonds fédéraux pour tourner un documentaire mettant en vedette des participants à la Conférence de Montréal, un événement proche de la puissante famille Desmarais.

Coproduit par l’Office national du film (ONF), La fin des certitudes comprend des entrevues avec Paul Desmarais Jr, président du conseil d’administration de Power Corporation, Gérard Mestrallet, président d’honneur d’Engie et de Suez, deux entreprises françaises dans lesquelles Power a déjà eu des intérêts, Thierry Dassault, un milliardaire français dont le frère a longtemps siégé au conseil de Power, Louis Audet, président exécutif du conseil de Cogeco, l’un des commanditaires de la Conférence de Montréal, et l’ex-ministre Gil Rémillard, fondateur de l’événement.

Le film donne également la parole à une quinzaine d’autres personnalités, dont la militante écologiste Siila Watt-Cloutier, la milliardaire Lynn Forester de Rothschild, fondatrice de la Coalition for Inclusive Capitalism, ainsi que Michaëlle Jean, épouse de M. Lafond et ancienne secrétaire générale de la Francophonie.

L’ONF a investi 97 592 $ dans le documentaire, alors que Majda Films, la firme de Jean-Daniel Lafond, y a contribué à hauteur de 75 000 $.

« Ce qui m’a attiré sur ce sujet-là, c’est la cinématographie de M. Lafond, qui est assez variée, et le point de vue de quelqu’un qui a quand même une expérience de ces milieux-là, qui a une perspective, une réflexion assez profonde sur les enjeux de notre société », a indiqué au Journal André Picard, directeur général à l’ONF et coproducteur du film.

« Bilan lucide »

Parmi tous les projets qui lui sont présentés chaque année, l’organisme fédéral n’en finance qu’un sur deux, voire sur trois, a précisé M. Picard.

Jean-Daniel Lafond n’était pas disponible cette semaine pour discuter de son film, qui sera mis en ligne lundi.

Dans un document de l’ONF, l’homme de 76 ans présente La fin des certitudes comme « un documentaire d’observation qui tisse un bilan lucide de la mondialisation – avec les idéaux, les désillusions, les craintes et les espoirs qu’elle suscite – et plaide pour la naissance d’un nouvel humanisme, plus inclusif et équitable ».

Selon M. Lafond, MM. Desmarais et Mestrallet font partie des « personnages les plus lucides » du film. Il résume ainsi leur message : « Il faut renouveler des pactes de solidarité ».

Le cinéaste soutient avoir réalisé un « film intègre », ce qui « veut dire que je ne suis pas là pour massacrer les gens ! »

« Je reste toujours dans la nature du propos de ceux que je rencontre. Je ne détruis pas ce qu’ils disent. Ce qui m’importe, sur le plan philosophique [...] c’est de faire accoucher la parole. »

En 2016, Jean-Daniel Lafond avait obtenu 50 000 $ de l’ONF et 39 675 $ de la SODEC pour réaliser Un film avec toi, « un portrait intime et sensible » de Michaëlle Jean comme gouverneure générale du Canada.

► Rappelons également que, chaque année, une partie importante du budget de la Conférence de Montréal est assumée par des fonds publics.