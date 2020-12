Repêchage LNH 2021: qui sera le premier de classe?

Il n’y a jamais vraiment eu de doute qu’Alexis Lafrenière allait être le tout premier choix du dernier repêchage. En 2021, ce sera différent puisqu’à l’heure actuelle, si le défenseur Owen Power montre des signes de premier de classe, il n’y a toujours pas de consensus clair.

Pas que l’arrière des Wolverines du Michigan n’a pas assez bien fait jusqu’à présent, au contraire, mais il est difficile d’établir un consensus quand ce ne sont pas tous les joueurs qui ont eu la même occasion de se faire valoir jusqu’à maintenant.

«C’est une année bizarre, concède un recruteur d’une équipe de l’Ouest. Personne n’est au même point. Il y a beaucoup de gars qu’on aime. Le problème c’est qu’on n’a pas de point de départ. Au Québec, on évalue beaucoup les Maritimes alors on peut en parler, et nos recruteurs en Ontario et dans l’Ouest nous parlent des gars qu’ils aiment, mais ils ne jouent pas. On n’a pas grand-chose sur quoi se baser.»

Attention à la suranalyse

En attendant que les circuits qu’ils couvrent reprennent à temps plein, les recruteurs se voient confier d’autres missions. Ce même recruteur avait reçu le mandat de suivre, par vidéo, une série de matchs prévus entre les équipes des moins de 18 ans, puis des moins de 20 ans, de la Suède et de la Finlande, au début du mois de novembre.

Toutefois, quelques jours avant le début de ces matchs, deux cas de COVID-19 ont été déclarés chez l’équipe suédoise, ce qui a forcé l’annulation de l’événement.

«Toute notre équipe de recrutement devait regarder ces matchs. Mais ils ont été annulés. On est rendu au point où on se dit qu’à chaque match qu’on regarde, c’est peut-être notre dernière chance de voir un joueur. Ça fait en sorte qu’on tombe un peu dans la suranalyse.»

Pas facile sur vidéo

Pandémie oblige, les recruteurs doivent aussi se tourner vers les vidéos pour faire leur travail.

«Souvent, la qualité est vraiment mauvaise, avoue un autre recruteur de l’Ouest. Je regardais un match l’autre jour et j’ai manqué deux buts parce que l’image plantait. En ce moment, ce qu’on fait, ce n’est pas du scouting à 100 %.»

Le Journal n’a pas inclus de Québécois dans sa liste des espoirs présentés aujourd’hui.

À l’heure actuelle, les attaquants Zachary L’Heureux (Halifax), Zachary Bolduc (Rimouski) et Xavier Bourgault (Shawinigan) sont classés en première ronde par la Centrale de recrutement de la LNH.

Une bonne deuxième moitié de saison – si les activités peuvent reprendre – pourrait les faire grimper dans le top 10.

Power prouve son point

Pendant ce temps, le défenseur Power montre des signes qui portent à croire qu’il pourrait se détacher du lot. Du moins, parmi les joueurs qui ont la chance de jouer en ce moment.

À ses 10 premiers matchs dans la NCAA, avec les Wolverines du Michigan, le défenseur de 6 pi 5 po et 214 lb a inscrit 4 points.

Vous pourrez le découvrir, dans les prochaines pages, ainsi que les autres hockeyeurs qui ont actuellement une chance de se retrouver au sommet de la liste, lorsque viendra le temps de prononcer le nom du tout premier choix de la cuvée 2021.

