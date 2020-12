Redonner les lettres de noblesse aux prénommés Kevin

Pas facile, se prénommer Kevin. Prénom populaire dans les années 1990, celui-ci vient avec son lot de préjugés. C’est ce qu’on constate à l’écoute du documentaire Le problème avec Kevin (et Kéven et Kaven), animé par Pierre-Yves Lord et qui est diffusé sur Crave depuis vendredi.

L’animateur s’est penché sur les origines du prénom et comment il a été « culturellement dévalorisé » au fil des ans, d’abord en formant des groupes de discussion avec des gens qui exposent leur perception des Kevin. Ceux-ci l’ont vraiment « troublé », soutient Pierre-Yves Lord.

« Ça m’a conforté dans l’idée que ce documentaire-là était nécessaire, dit-il à l’autre bout du fil. Ce n’est pas une légende urbaine qu’il y a des préjugés envers les Kevin. Les gens avaient des propos très, très durs. Pour eux, un Kevin, ça ne peut pas devenir premier ministre. Un Kevin chirurgien, ce n’est pas crédible. »

Entre des interventions de spécialistes en communications et de sociologues, Pierre-Yves Lord a rencontré plusieurs Kevin de tous les horizons qui racontent ce qu’ils ont vécu par rapport à leur prénom. Ils viennent brillamment défaire les stéréotypes, puisque chacun d’entre eux a très bien réussi dans la vie.

Un prénom populaire

Le prénom Kevin a connu ses heures de gloire au début des années 1990.

En 1993, 2,5 % des enfants nés cette année-là ont été prénommés Kevin.

Les Québécois ont ainsi été influencés par les Américains, puisqu’à l’époque on y retrouvait des Kevin bien populaires, comme Kevin Costner et Kevin McCallister, personnage du film Maman, j’ai raté l’avion.