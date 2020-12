Royaume-Uni: des tests de dépistage ne détecteraient que la moitié des cas de COVID-19

Les kits de dépistage rapides produits par la compagnie Innova ne détecteraient que la moitié des cas de COVID-19, selon une étude britannique.

L’étude publiée par l’Université de Liverpool a démontré que seuls 49 % des cas d’infection avaient été détectés, a indiqué vendredi le Financial Times.

Les chercheurs ont notamment découvert que le test d’Innova n’était pas très efficace pour détecter les cas de COVID-19 chez les personnes asymptomatiques.

Pour autant, il donnait un résultat positif près de 86 % du temps chez les personnes ayant des symptômes sévères du virus.

Ces kits de dépistages rapides de la compagnie américaine ont été très largement utilisés dans les hôpitaux, les universités et les établissements de soins de santé au Royaume-Uni.

Cette recherche a alors remis en cause la décision gouvernementale pour le déploiement de ces tests dans tout le pays.

«Nous faisons tous ces tests sur des personnes asymptomatiques et rien ne prouve que cela change quoi que ce soit», a déclaré en entrevue avec le quotidien William Irving, professeur de virologie à l’Université de Nottingham.

D’autres scientifiques ont affirmé que ces tests pouvaient demeurer utiles pour combattre le virus.

«Les personnes avec une charge plus élevée sont très probablement plus infectieuses, donc cela pourrait être un test pour la capacité à infecter plutôt que de savoir si des personnes ont été infectées», a expliqué au Financial Times Graham Medley, professeur de maladies infectieuses à la London School of Hygiene.

L’étude a également révélé que le Conseil de protection de la santé de Liverpool avait reporté un essai d’utilisation du test le mois dernier, afin de permettre les visites aux personnes âgées dans les maisons de soins, a fait savoir le quotidien financier britannique.

Ces tests de dépistage rapides peuvent fournir un résultat en 30 minutes, sans nécessiter de passer par un laboratoire.

Le gouvernement britannique a dépensé plus de 700 millions de livres sterling (près de 1,2 milliard $ CAN) pour l’achat des kits Innova.