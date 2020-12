Slalom géant: Valérie Grenier gagne en confiance

(Sportcom) La Québécoise Valérie Grenier est parvenue à se hisser parmi le top-15 du slalom géant, samedi, à la Coupe du monde de Courchevel, en France. Un résultat qui en dit long pour celle qui a été surprise par son aisance lors de sa première descente.

« Malgré des conditions qui n’étaient pas idéales, je me sentais vraiment bien et je me demandais si j’allais trop lentement pour avoir d’aussi bonnes sensations », a raconté l’athlète de Mont-Tremblant.

Classée 14e à l’issue de la première ronde, Grenier a connu quelques difficultés à la seconde, notamment en raison de la brume qui a obstrué la visibilité. Elle a tout de même réussi à conclure la journée au 13e échelon (+4,83 secondes), le deuxième meilleur résultat de sa carrière en slalom géant dans le circuit de la Coupe du monde.

« J’avais plus d’attentes et j’étais un peu plus stressée à ma deuxième. Je n’étais pas dans le rythme et j’ai été déportée quelques fois, mais je me suis battue jusqu’à la fin pour rester dans le parcours et me rendre en bas. Je suis très satisfaite. »

L’Italienne Marta Bassino est montée sur la plus haute marche du podium avec un cumulatif de 2 min 19,03 s. Elle a ainsi devancé la Suédoise Sara Hector (+0,46 seconde) et la Slovaque Petra Vlhova (+0,59 seconde).

De son côté, la skieuse de Gatineau Mikaela Tommy a complété sa première descente en 1 min 15,36 s lors de cette épreuve samedi. Une performance qui s’est avérée insuffisante pour qu’elle soit de la deuxième ronde et qui l’a placée au 61e rang.

À l’instar de Mikaela Tommy, les autres Canadiennes en piste n’ont pas été en mesure de se qualifier pour la deuxième descente. Candace Crawford et Ali Nullmeyer ont respectivement terminé 46e et 62e.

Un bon état d’esprit

Grenier est de retour en action après avoir subi une quadruple fracture à la jambe droite. Une blessure qui l’a tenue à l’écart de la compétition pendant plus d’un an.

Si l’objectif de la Québécoise en début de saison était de s’améliorer chaque course, cette performance prouve qu’elle est sur la bonne voie. Après avoir bouclé le top-25 de la Coupe du monde de Sölden en octobre, son résultat de samedi lui a démontré qu’elle peut avoir confiance en ses moyens pour les épreuves à venir.

« Ces temps-ci à l’entraînement, ça se passe bien, mais ce n’est pas incroyable non plus, alors je ne savais pas comment ça allait se passer, a confié la skieuse de 24 ans. Je voulais simplement me concentrer sur mon ski et faire les choses correctement, ne rien faire de nouveau, puis ç’a fonctionné. »

Les skieuses reviendront dimanche pour le deuxième slalom géant de la fin de semaine, où Valérie Grenier aimerait bien reprendre là où elle a laissé samedi.