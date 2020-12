Tokyo, Jolie chatte «Usagée»

Tokyo est une petite chatte de deux ans, une chatte « usagée », comme le dit Christian Marc Gendron. Une chatte « seconde main » qui a été abandonnée dans un logement pendant la période des déménagements et qui est plus qu’heureuse de vivre avec eux et Kara, leur petite fille.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chat chez vous ?

CMG : On avait un chat, McFly, qu’on aimait énormément et qu’on a laissé aller dehors pour des raisons de santé, mais un jour, en pleine pandémie, il n’est jamais revenu. On a attendu quelques mois, pour faire notre deuil. Puis, Manon a fait des démarches pour adopter une chatte. Elle semble bien heureuse avec nous. On aime avoir un animal dans la maison. On aime cette présence-là.

2. Pourquoi avoir choisi ce nom ?

CMG : On l’a appelée Tokyo, car on tripait sur la série La casa de papel. Il y a un personnage appelé Tokyo, dans la série. C’est moi qui a eu l’idée. Je trouvais ça cute.

3. Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

CMG : Nous sommes vraiment amoureux des chats. Des chiens aussi en fait ! Avec la carrière qu’on a, ce n’est pas évident d’avoir un chien. Un chien, c’est de la haute gestion ! Le chat convient mieux à notre style de vie actuel. Moi, j’ai toujours eu des chats et j’ai toujours aimé ça. J’appelle ça « une petite thérapie », un chat !

4. Comment décrire la personnalité de votre nouvel animal ?

MS : Elle est très calme et semble très résiliente. Peut-être à cause de la portée de sept chatons qu’elle a eue au refuge. Elle était gestante lorsqu’elle a été retrouvée seule dans le logement. Elle a une oreille sélective, comme une maman. Elle ne réagit pas quand notre fille pleure ou crie... À ce point qu’au début, on pensait qu’elle était sourde.

CMG : Notre petite fille a un an et est un peu rough avec Tokyo, et elle se laisse faire. Elle est docile et très attachante. Elle peut aussi être fouine. Elle nous réveille le matin et on doit aller à son rythme à elle. Elle a ses petits caprices. Elle ne boit que de l’eau courante du robinet. Il faut attendre qu’elle finisse pour fermer la champlure... et elle boit lentement !

5. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant votre animal.

CMG : On a monté le sapin de Noël tôt, car nous sommes en promotion pour notre album de Noël et Tokyo nous ramène régulièrement une boule de Noël qu’elle monte en haut, dans notre chambre, l’air de dire : « Hé ! Regardez... J’ai trouvé ça en bas ! » (rires)

6. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

MS : À son arrivée, dès la première journée, elle a réussi à faire tomber la seule plante qu’on avait et que j’avais placée en hauteur... Il y avait de la terre partout !

7. Quelle est son activité préférée ?

MS : Manger ! Elle mange sans arrêt. Là, on va commencer à la restreindre un peu, car elle a pris du poids depuis qu’elle est ici.

8. En quoi Tokyo peut être une source d’inspiration pour vous ?

MS : Le fait qu’elle a été abandonnée dans un logement insalubre, enceinte, à deux jours de mettre bas... Elle est très résiliente et je la trouve forte.

9. Quel est son endroit préféré ?

MS : Elle aime bien dormir ou passer du temps sur le sofa et proche du sapin, depuis peu.