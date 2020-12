Un inédit de Simone de Beauvoir

Soixante-six ans après avoir été écrite, cette nouvelle qu’on peut lire pour la première fois fait le récit d’une amitié entre deux femmes rebelles.

Dans l’introduction signée Sylvie Le Bon de Beauvoir, la fille adoptive de Simone de Beauvoir, on apprend que cette longue nouvelle autobiographique longtemps laissée sans titre a été écrite en 1954. Ce qui veut dire que Simone de Beauvoir avait alors 46 ans et que, malgré tout le temps passé, elle ne s’était encore jamais remise de la disparition brutale d’Élizabeth Lacoin, dite Zaza, qui a à la fois été sa meilleure amie de jeunesse et son tout premier grand amour.

Bien avant de la faire revivre dans Mémoires d’une jeune fille rangée (paru en 1958), Simone de Beauvoir l’a donc ici brièvement ressuscitée sous le nom d’Andrée Gallard, choisissant pour elle-même un tout autre nom : celui de Sylvie Lepage.

Un amour à sens unique

Comme la plupart des amitiés d’enfance, celle qui a uni Andrée et Sylvie pendant une bonne douzaine d’années s’est scellée sur les bancs d’école. À cause d’une vilaine brûlure qui l’a obligée à garder le lit pendant près d’un an, Andrée sera la seule nouvelle élève de la classe de Sylvie. Et même si elles sont issues de milieux différents, les deux gamines deviendront presque aussitôt inséparables, la majorité des jeunes filles de leur âge ne pouvant soutenir leur niveau de conversation. Par exemple, qui se demande à l’âge de 13 ans si les bêtes ont une âme ?

À une époque où les femmes n’étaient pas encore entièrement libres de faire ce qu’elles voulaient, elles seront donc l’une pour l’autre une véritable bouffée d’air frais. Du moins jusqu’à ce qu’Andrée se mette à aller de plus en plus mal...

Un récit émouvant.

4 IDÉES-CADEAUX POUR LES FÊTES

Les femmes de pouvoir sont dangereuses

Photo courtoisie

Après les femmes qui lisent, les femmes qui aiment ou les femmes artistes, c’est maintenant au tour des femmes de pouvoir être dangereuses. Reprenant la formule instaurée par la journaliste et historienne Laure Adler, ce livre nous entraîne donc aux quatre coins du monde pour nous montrer comment celles qui ont pris les rênes du pouvoir s’en sont tirées au fil des siècles. Un ouvrage fascinant.

Sapiens – La naissance de l’humanité

Photo courtoisie

Depuis le tournant des années 2010, rares sont les ouvrages qui ont connu un succès planétaire aussi retentissant que Sapiens – Une brève histoire de l’humanité. La bonne nouvelle, c’est qu’une bande dessinée vient d’en être tirée et qu’elle est tout simplement captivante. Une géniale idée-cadeau qui plaira aussi bien aux jeunes qu’aux moins jeunes.

Mes plats de Noël véganes

Photo courtoisie

Cette année, si on n’a pas envie de la traditionnelle dinde de Noël ou du non moins classique ragoût de boulettes, cet ouvrage offre de nombreuses solutions de rechange tout aussi festives : sucettes de fromage frais, sapin feuilleté, couronne de Noël aux légumes racines, gaufres de pommes de terre aux herbes, mini-pot pies au seitan et patates douces, risotto aux cèpes, crème brûlée à la crème de marrons... Oui, de quoi se régaler le soir du réveillon !

Le Comte de Monte-Cristo

Photo courtoisie

Alexandre Dumas s’est éteint il y a exactement 150 ans et, pour souligner cet anniversaire, on a maintenant droit à une luxueuse édition de son très célèbre Comte de Monte-Cristo. Présentée dans un coffret grand format, elle reprend aussi les gravures d’Édouard Riou, qui ont été réalisées à la fin du XIXe siècle. Bref, un beau cadeau à glisser sous le sapin !

Frissons garantis

Le prix de la vengeance

Photo courtoisie

Si on n’a encore jamais lu de Don Winslow – dont la génialissime trilogie qui comprend La griffe du chien, Cartel et La frontière –, ce premier recueil de nouvelles s’impose. Non seulement parce que les six histoires qu’il renferme permettent d’avoir un excellent aperçu de l’univers littéraire de ce surdoué du roman policier, mais aussi parce que chaque intrigue vaut, en soi, son pesant d’or. L’une d’elles, Le zoo de San Diego, est même amusante. En deux mots, elle raconte les mésaventures d’un agent de police qui essaiera de comprendre comment un chimpanzé du zoo de San Diego a bien pu mettre la patte sur un flingue !

Le cri d’une mère

Mais c’est la première nouvelle, qui donne d’ailleurs son titre à l’ouvrage, qui est la plus représentative du « style Winslow ». Elle met en scène Eva, une opératrice d’appels d’urgence pour le 911 dont les deux fils sont flics à La Nouvelle-Orléans. Sur les ordres d’un narcotrafiquant, l’un d’eux sera cependant très vite enlevé et torturé à mort. La réaction d’Eva ? Demander au seul fils qu’il lui reste de venger son frère en utilisant toute la haine qu’il a en lui. Violent, mais ô combien captivant.