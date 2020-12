Un premier vinyle en 20 ans de carrière pour Stefie Shock

En 20 ans de carrière, Stefie Shock n’avait jamais lancé de vinyle. Il vient de remédier à cette situation avec une compilation intitulée Presque rien.

«J’allais dans les boutiques de vinyles et je voyais que tous mes pairs en avaient et je trouvais ça injuste et un peu frustrant de ne pas en avoir. Ça me démangeait», a-t-il lancé, lors d’un entretien téléphonique.

C’est aussi quelque chose qui lui était demandé. Ce microsillon, offert en CD et en format numérique, est aussi une sorte de coucou après 20 ans de carrière.

«C’est aussi une occasion de me faire découvrir, avec mes meilleures chansons, par des gens qui ne me connaissent pas, qui me connaissent mal ou qui m’ont oublié. Il y a beaucoup d’artistes et c’est de plus en plus difficile de se faire une place et d’assurer sa longévité», a-t-il fait remarquer.

L’auteur, compositeur et interprète avoue avoir eu un peu de difficulté à choisir les 11 titres que l’on retrouve sur le premier volet de Presque rien. On peut, sans altérer la qualité sonore, mettre un maximum de 25 minutes de musique par face.

Volume 2

Stefie Shock ne voulait pas d’une compilation constituée de versions intégrales que l’on peut déjà entendre. Cinq des 11 pièces ont été retouchées et six sont offertes dans leur version originale.

«Cette compilation me permet aussi de mettre en lumière des chansons qui, pour toutes sortes de raisons, sont passées sous le radar», a-t-il indiqué.

L’indication «volume 1» amènera nécessairement le lancement d’un éventuel deuxième volet.

«Je ne peux pas mettre tout ce que je veux offrir dans un seul volume. J’ai beaucoup plus à offrir que ces 11 chansons», a-t-il conclu.

Stefie Shock précise que cette compilation n’est pas lancée en raison d’une obligation contractuelle comme c’est souvent le cas.

«La compagnie de disques m’a laissé travailler comme je le souhaitais. J’ai sélectionné les titres et l’ordre des chansons. J’ai décidé de la présentation graphique et du poids du vinyle qui est de 180 grammes. Il fallait que je sois le pilote de ce projet. C’est le genre de compilation que j’aime et il a été fait en toute liberté artistique», a-t-il mentionné.