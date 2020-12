Un Québécois aux côtés de Mariah Carey

Après avoir dansé aux côtés de Cher, Lady Gaga, Jennifer Lopez et autres Rihanna, Daniel Dory a été recruté par une autre célèbre diva : Mariah Carey. Le Québécois apparaît aux côtés de la chanteuse américaine dans son nouveau spécial de Noël, diffusé sur Apple TV+.

Il y a un bon moment déjà que le Québécois souhaitait travailler avec Mariah Carey. Approché à quelques reprises dans le passé pour accompagner la diva sur scène, Daniel Dory n’avait pu accepter les invitations en raison de conflits d’horaire.

« J’adore Mariah Carey. Vocalement, elle est au même niveau que les plus grandes, comme Céline Dion ou Whitney Houston. Et comme elle est la reine de Noël, j’étais encore plus fier de pouvoir travailler avec elle sur ce projet-ci », s’exprime Daniel Dory depuis Los Angeles, où il s’est installé il y a près d’une décennie.

Bien entourée

Tourné à Los Angeles au début de l’automne, ce Mariah Carey’s Magical Christmas Special est débarqué sur Apple TV+ vendredi dernier.

Entourée de danseurs et d’invités musicaux, la diva américaine y revisite des classiques traditionnels et de son cru, notamment « Joy to the World », « Sleigh Ride », « Silent Night » et, évidemment, « All I Want for Christmas Is You ».

Daniel Dory y a ainsi côtoyé Mariah Carey, certes, mais également Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Billy Eichner et Jermaine Dupri, pour ne nommer que ceux-ci.

« L’ambiance était vraiment très chaleureuse sur le plateau. Tout le monde était content d’être là, la magie de Noël opérait vraiment », explique-t-il en riant.

Premier contrat pandémique

Cette chance était d’autant plus réjouissante pour le Québécois qu’il s’agissait de son premier contrat de danse en six mois. La pandémie ayant paralysé l’industrie du spectacle, Daniel Dory a passé les derniers mois à fonder – puis à lancer – sa compagnie de masques, Dory & Croft.

« Ça a fait du bien de retrouver un semblant de normalité avec le côté social que ça implique. C’était une réelle bénédiction pour nous tous de pouvoir travailler, de faire ce qu’on aime le temps d’un tournage », confie le danseur.

► Mariah Carey’s Magical Christmas Special est présentement disponible sur Apple TV+.

À surveiller dimanche

LE SHOW DU REFUGE 2020

Même en temps de pandémie, pas question pour Dan Bigras de laisser tomber le Refuge des jeunes de Montréal. Le chanteur a donc foulé la scène du Théâtre Paradoxe en compagnie d’artistes musicaux tels que Lara Fabian, Lulu Hughes, Bruno Pelletier, Brigitte Boisjoli et Mélissa Bédard.

► 20 h, ICI Radio-Canada Télé

BIJOUX DE FAMILLE

Pour la dernière de la saison, Charles Lafortune reçoit un trio festif : Guy Jodoin, Marie-Claude Barrette et Laurent Paquin. Comme points communs, les deux derniers ont déménagé plus souvent qu’à leur tour quand ils étaient enfants et le prénom Doris a une signification bien particulière.

► 20 h 30, TVA

MON FANTÔME D’AMOUR

Long-métrage romantique mettant en vedette Patrick Swayze en fantôme. Assassiné quand il n’était qu’un jeune homme, ce dernier revient auprès de sa douce (Demi Moore), une femme endeuillée et confrontée à un imminent danger, pour lui porter secours et l’aimer encore.

► 22 h, Télé-Québec

ICE APOCALYPSE

Noël s’annonce des plus dangereux dans ce film catastrophe. Une météorite de glace vient s’écraser sur une petite ville et ses habitants, apportant avec elle de froides températures. Pendant ce temps, un garçon et une fille vivent un amour impossible.

► 23 h, addikTV