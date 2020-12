Une femme de 89 ans sera la première vaccinée à Québec

Une résidente de 89 ans du CHSLD Saint-Antoine sera la première patiente à être vaccinée contre la COVID-19 dès que les précieuses fioles du vaccin de Pfizer arriveront à Québec.

«Nous sommes fières et très heureuses pour notre tante, c’est un moment historique qu’elle vit», a fait savoir Justine, la nièce de Gisèle Lévesque qui sera la première femme à être vaccinée à Québec.

C’est au tout début de la pandémie, en mars dernier, que Mme Lévesque a emménagé au CHSLD Saint-Antoine après avoir été hospitalisée, a fait savoir le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Bien que le départ de son appartement vers le centre d’hébergement ait été une grande étape de sa vie, elle assure avoir été bien accueillie à son arrivée.

Sans enfant ni mari, la retraitée de la Banque Nationale s’est occupée toute sa vie de ses nièces Jessica et Justine qui veulent maintenant lui rendre la pareille.

«Aujourd’hui, c’est à notre tour de prendre soin d’elle​ et nous sommes heureuses qu’elle puisse vivre ce moment important. "On m’a choisi, bien oui!" Voilà comment elle [me l’a] fait savoir!», raconte cette dernière.

Rappelons que l'opération de vaccination devrait commencer «au plus tard» lundi, mais qu'elle pourrait débuter plus tôt, dès que les doses arriveront.