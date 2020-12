DUCHARME FORAND,Micheline



Le 5 décembre 2020, à l'Hôpital Général de Montréal, à l'âge de 81 ans, est décédée Micheline Ducharme Forand, conjointe de Bruno Renosto.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Dominic et Martin, ses petits-enfants Roxanne, Emily, Vanessa et Jarred, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les rituels se tiendront dans l'intimité de la famille.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE J.J. CARDINAL (514) 631-1511 www.jjcardinal.ca