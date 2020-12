57 % des électeurs américains ne veulent pas revoir Trump en 2024

Après quatre ans de mandat, la majorité des électeurs américains ont une mauvaise opinion de la présidence de Donald Trump et ne souhaitent pas le voir comme candidat aux élections de 2024, a indiqué vendredi un sondage réalisé par Fox News.

Le sondage, mené auprès de plus de 1000 électeurs américains de tout horizon politique, a ainsi révélé que 57 % d’entre eux préfèreraient voir un autre candidat républicain en 2024.

Et le bilan de la présidence Trump n’est pas plus favorable, alors que 42 % des personnes interrogées ont déclaré que l’histoire se souviendrait de lui comme «l’un des pires présidents américains».

«Seuls 32 % [des électeurs] pensent que nous sommes dans une meilleure situation qu’avant l’arrivée au pouvoir de Trump. C’est l’une des raisons pour lesquelles près de la moitié des électeurs disent que l’histoire jugera sa présidence négativement», a notamment expliqué en entrevue à Fox News le sondeur républicain, Daron Shaw.

En plus de la perception du président américain, le sondage de la chaîne américaine s’est également concentré sur la question économique et la gestion de la pandémie, de l’immigration et des soins de santé.

Ainsi, les deux tiers des Américains sondés ont jugé la situation économique mauvaise, et plus de la moitié ont désapprouvé la gestion de la pandémie (55 %), de l’immigration (53 %) et des soins de santé (53 %).

Le sondage de Fox News a été réalisé du 6 au 9 décembre dernier sous la direction conjointe de Beacon Research, un institut de sondage démocrate, et de son homologue républicain, Shaw & Company.