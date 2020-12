France: un covidiot vedette interné en psychiatrie

Les folies collectives engendrées par la pandémie et le Trumpisme se propagent à travers le monde. Aux États-Unis, des médecins farfelus à la lucidité limitée se sont mobilisés avec Trump pour contester le port du masque et les directives des autorités sanitaires. En France aussi, des membres déjantés du domaine de la santé ont été contaminés par la folie sanitaire. On a nos covidiots et nos vaccidiots ici aussi, au Québec. Mais heureusement, notre secteur de la santé paraît en avoir, jusqu’ici, été protégé.

Plusieurs médias français rapportent que des covidiots ont organisé une manifestation devant un hôpital psychiatrique où est internée une de leurs personnalités les plus en vue, le professeur Jean-Bernard Fourtillan.

Le pharmacien de formation et professeur de chimie thérapeutique âgé de 77 ans, à la retraite depuis 2008, était l’une des vedettes d’un documentaire complotiste antivaccin appelé Hold-Up. Fourtillan y affirmait que la pandémie actuelle est une conspiration mondiale avec pour origine l’Institut Pasteur de Paris. Le célèbre laboratoire a décidé de porter plainte contre le réalisateur de Hold-up. D’ailleurs, un homme avait déjà été condamné en diffamation pour avoir publié une vidéo virale dans laquelle il mettait aussi en cause l'Institut pour la COVID-19.

Arrêté à Nîmes, le Pr Fourtillan faisait l'objet d'un mandat d'amener. On lui reprocherait d'avoir exercé illégalement la profession de médecin ou de pharmacien et, entre autres, d'avoir donné des traitements expérimentaux incontrôlés et non avalisés à des malades souffrants de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson.

Fin 2019, les autorités sanitaires françaises avaient obligé Fourtillan à mettre fin à un vaste essai clinique «sauvage et illégal». Il avait administré à quelque 350 patients des doses de «valentonine», un remède miracle dont ce fervent catholique disait avoir eu la révélation divine, capable, selon lui, de guérir les maladies neurodégénératives... et les insomnies.

Après avoir été examiné par un médecin, Fourtillan a été transféré à l’hôpital psychiatrique du Mas Careiron, où il est interné depuis le 10 décembre.

Dès que son internement a été connu, son sort a soulevé des réactions de colère covidiote sur les réseaux sociaux où des groupes d’exaltés se sont mobilisés en sa faveur. Ses adeptes ont immédiatement dénoncé le «plan diabolique» des autorités de l’avoir hospitalisé contre son gré. Dans une vidéo postée sur YouTube, visionnée plus de 240 000 fois, et relayée par des influenceurs et Gilets jaunes, un internaute, qui prétend être en contact avec la famille, assure que le professeur a été «interné contre son gré». Selon le procureur chargé de l’enquête, Fourtillan n'a pas contesté son internement lorsqu’on lui a communiqué la décision prise après qu’il eut été soumis à une évaluation psychiatrique.

L'institution où il est interné est depuis harcelée par des appels téléphoniques et des courriels exigeant la libération immédiate du septuagénaire. Des avis furieux ont été postés sur le site internet de l’institution. Les lignes sont saturées et les standardistes se plaignent de recevoir des insultes. Un homme a même menacé de poser une bombe devant l'hôpital.

Le professeur serait incarcéré dans l'unité John Forbes Nash de l’hôpital psychiatrique. Cette section à sécurité maximale, qui porte le nom du célèbre prix Nobel schizophrène, est réservée aux patients dangereux.

Le journal Le Parisien écrit: «Seuls des hommes y travailleraient, à l'exception d'une femme psychologue. Et tous toucheraient des primes de risque pour ce travail soumis à de fortes tensions. Un climat que les vives protestations des soutiens du professeur controversé ne devraient pas particulièrement apaiser.»