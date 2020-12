La CSQ dénonce les centres de service scolaire refusant le télétravail

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a dénoncé dimanche matin les centres de service scolaire refusant de mettre en place le télétravail, malgré les appels lancés par le gouvernement et la santé publique du Québec.

La présidente du syndicat, Sonia Ethier, a notamment remis en cause les raisons invoquées par les directions concernant le refus du télétravail, telles que l’équité avec les autres corps d’emploi, la crainte que les enseignants n’accomplissent pas toutes leurs heures ou encore la protection de l’image des professeurs.

«Le premier ministre, le ministre du Travail et le ministre de l’Éducation doivent intervenir rapidement et fermement auprès de ces directions afin qu’elles soient ramenées à l’ordre pour permettre au personnel de faire du télétravail. C’est non seulement une question de santé publique, mais c’est également une question de respect des droits des travailleuses et travailleurs», a-t-elle ainsi affirmé dans un communiqué.

Sonia Ethier a demandé au premier ministre et au ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, d’intervenir rapidement auprès des directions impliquées.

Les CSS de l’Estuaire, du Lac-Abitibi, du Lac-Témiscamingue, de la Riveraine, de la Jonquière, de Beauce-Etchemin ainsi que la commission scolaire Eastern Townships feraient partie des établissements concernés, selon le syndicat.

La CSQ avait déjà interpellé en novembre dernier le ministre de l’Éducation et le directeur de la santé publique, Horacio Arruda, sur ce dossier.