L’amour après un choc post-traumatique

Écrivaine américaine au succès fulgurant, notamment avec la série After, adaptée au cinéma, Anna Todd raconte la suite des montagnes russes émotionnelles vécues par Karina et Kael dans le deuxième tome de la série Stars. Après s’être séparé, le duo se retrouve... et ce n’est pas de tout repos puisque Kael subit les contrecoups de son service militaire en Afghanistan.

Karina et Kael, un militaire silencieux tout juste rentré d’Afghanistan, ont été amis avant que leur relation devienne passionnelle et difficile à gérer. L’amour sera-t-il plus fort que tout ?

En entrevue, Anna Todd confirme qu’elle s’est beaucoup inspirée de ses expériences personnelles pour écrire Stars. « Ma vie comme femme de militaire m’a fourni beaucoup de matière, tout comme les gens que j’ai connus à cette période, et les expériences que mon mari et ses collègues soldats ont traversées. J’étais prudente en écrivant sur ces sujets, mais j’ai le sentiment qu’il faut le faire, plus que jamais. »

À travers la quête de Karina, elle souhaitait transmettre un message important : le fait qu’un traumatisme ne nous définit pas. « Vous pouvez traverser beaucoup d’épreuves, comme Kael l’a fait pendant la guerre, et comme Karina qui a été abandonnée par sa mère, et être en mesure d’apprendre à faire confiance et à aimer. »

Elle a construit le personnage de Kael en observant l’attitude et les qualités de son propre mari. « J’aime le fait que Kael sache qui il est vraiment, même s’il traverse une période un peu nébuleuse parce qu’il s’apprête à quitter la vie militaire. Il sait prendre soin des autres sans être envahissant, et c’est un bon gars. »

Les séquelles de la guerre

Anna Todd n’y va pas par quatre chemins quand elle parle de la vie militaire. « Mon mari est allé à la guerre trois fois et vit avec une forme sévère du syndrome du choc post-traumatique. Il a été déclaré inapte à travailler dans l’armée et a dû prendre sa retraite pour des raisons médicales avant l’âge de 30 ans. Je connais indirectement les problèmes de santé mentale qui peuvent être causés par la guerre », explique-t-elle.

« Mon mari a grandi dans une famille de militaires où tout le monde s’engageait sans réfléchir aux conséquences. Il a été aux prises avec le syndrome du choc post-traumatique, avec des blessures physiques et des séquelles sur sa santé mentale à un jeune âge. »

Pour la liberté ?

Anna Todd en a long à dire sur l’armée américaine. « Je suis d’avis que plusieurs de nos soldats ont rejoint l’armée (après le 9/11) pour “se battre pour la liberté”, mais la plupart ne savent pas, ou ne comprennent pas pourquoi ils l’ont fait. Une fois qu’ils ont réfléchi à l’envers de la médaille, aux pays qu’on détruit sous le prétexte de la “liberté”, il leur est très difficile de poursuivre aveuglément leur service. »

Le sujet est complexe. « Rejoindre l’armée, aux États-Unis, est également une des seules façons d’avoir accès à un régime de soins de santé et à l’éducation de niveau supérieur. Pour cette raison, plusieurs jeunes s’engagent. »

Le pardon

Anna Todd, dans ce roman, parle beaucoup de la puissance du pardon, un de ses sujets préférés, autant dans la vie qu’en fiction. « C’est vraiment difficile de pardonner aux autres ou même de se pardonner soi-même, mais c’est ce qui rend les gens plus forts. C’est une immense source d’apaisement de réussir finalement à pardonner à une personne qui nous a offensé. »

Anna Todd est américaine.

Elle a connu un succès fulgurant, à l’échelle internationale, avec les best-sellers After et The Spring Girls.

After a été adapté au cinéma.

Son nouveau roman, The Darkest Moon, sort bientôt en anglais.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Dans ma tête, c’est la panique, mais j’essaie de rester calme et joyeuse en apparence. Et je me marre vraiment. Je me sens à la fois vide, entière et inquiète, comme si tout allait bien. Oui, les émotions sont bizarres comme ça. Comment pouvons-nous sentir autant de choses différentes à la fois ? Cette capacité des humains à éprouver tant de choses à la fois... Le simple poids de toutes ces choses qui pèse sur mon cœur me fait l’effet d’une lourde punition divine envoyée par un dieu cruel et dénué d’empathie. Être hypersensible vous condamne à tant de souffrances, de problèmes, de traumatismes, d’amour sans retour, et à perdre le contrôle. Tout ça pour une seule et même personne. Bon, il y a ça, et aussi le risque qu’Élodie accouche d’un très grand prématuré dans ma cuisine. »