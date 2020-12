L’homme de la cité

Consulter la feuille de route de Claude Castonguay a de quoi donner des complexes à quiconque participe à la vie publique.

Il n’en était pas à la moitié de sa vie lorsqu’il a implanté l’assurance-maladie, à titre de ministre de Robert Bourassa. Le père de la « castonguette » acceptait ce titre avec humilité, sachant qu’elle n’était pas propre au Québec et qu’elle s’inscrivait dans l’édification d’un État social plus vaste.

Jean Lesage avait déjà créé l’assurance-hospitalisation, mais les réformes de Claude Castonguay, avec l’établissement du réseau public d’hôpitaux et la mise en place de ce qui deviendrait les CLSC, ont jeté les bases du système de santé québécois actuel. Un réseau qui a mal vieilli, notamment – mais pas seulement – à cause des différentes réformes qui l’ont chamboulé et, surtout, centralisé.

Pragmatique

Claude Castonguay n’a pas fait de la politique très longtemps, mais loin de voir ses propres créatures comme des vaches sacrées, il n’a jamais eu de cesse de proposer des idées afin de les actualiser.

Cet authentique homme de la cité est même allé jusqu’à proposer l’instauration d’un ticket modérateur, vu par d’aucuns comme l’affront ultime à une universalité qu’il avait pourtant lui-même instaurée ! L’actuaire de formation n’était pas un idéologue, mais un réformateur pragmatique.

On pouvait être d’accord ou pas avec ses propositions, portant sur des sujets bien plus divers que la seule gestion de la Santé, mais jamais les interventions de Claude Castonguay n’étaient frivoles. La tête bien faite de cet enfant du cours classique ne pouvait tolérer de produire autre chose que des opinions solidement appuyées par la documentation.

Filet social

La liste des « révolutionnaires tranquilles » dont le cœur bat encore continue donc de se raccourcir, en même temps que le Québec s’interroge sur la voie à suivre pour que ses grands réseaux publics regagnent leurs lettres de noblesse.

La perte de Claude Castonguay devrait inviter de nouvelles générations à s’engager à leur tour pour retisser un filet social plus durable.