Louis Garneau: «Ne jamais abandonner!...»

J’ai d’abord connu Louis Garneau sur les bancs d’école comme enseignant en français en troisième secondaire où il m’est arrivé fréquemment de le prendre sur le fait en train d’esquisser des dessins dans ses notes de français. Ce n’est donc pas d’hier que Louis dispose d’une propension naturelle aux arts. C’est d’ailleurs lui qui crée tous les designs des vêtements signés de la griffe de Louis Garneau.

Une biographie

Au moment de prendre ma retraite en 2003, comme j’avais toujours éprouvé une passion pour l’écriture, il m’est venu à l’idée d’offrir à Louis d’écrire sa biographie. Après quelques semaines de réflexion, arguant d’abord qu’il se trouvait trop jeune pour publier sa biographie, il finit par accepter.

Puis, le marathon prit son élan. Rencontre après rencontre, Louis en vint peu à peu à s’ouvrir de plus en plus sur les émotions à travers desquelles il a dû passer tout au long de son parcours, parfois houleux, mais souvent emballant. Toutefois, au cours de ses péripéties, un mot revenait souvent dans nos conversations, à savoir le mot détermination». Le titre de sa biographie émergeait de lui: Ne jamais abandonner...!

Puis, les années ont passé, toutes plus enivrantes les unes que les autres. Les anecdotes vécues au cours de sa carrière prirent vie, d’autant plus que nous avions décidé d’écrire la biographie à la première personne, une tournure stylistique qui conféra encore plus de vécu au récit. En 2009, la biographie était finalement lancée.

Une période plus difficile

En ce qui a trait à l’entreprise, les affaires ont fonctionné à vitesse grand V jusqu’en mars dernier, où Louis Garneau Sport a dû se placer sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, avec une dette de 32 M$.

Toutefois, qu’à cela ne tienne, malgré la pente extrêmement ardue à laquelle l’homme d’affaires était confronté, son désir de renaître en tant qu’entreprise québécoise de renom a contribué à sauver sa compagnie grâce à un montage financier de 25 M$, de nouveaux investisseurs se joignant à lui.

Sur la quatrième de couverture de sa biographie, je termine avec ces mots: «Toute la vie de Louis Garneau s’est déroulée en une séquence ininterrompue d’événements qui l’ont prédestiné à devenir l’homme d’aujourd’hui, condamné à ne jamais abandonner.» C’est donc sans grande surprise qu'aujourd’hui, Louis Garneau renaît parmi les grands entrepreneurs québécois.

L’homme d’affaires qu’est Louis Garneau est ainsi constitué que chaque événement de sa vie, heureux ou malheureux, représente une pierre d’assise nouvelle qui contribue, à sa manière, à l’érection des murs de l’édifice.

Henri Marineau

Biographe de Louis Garneau

Québec